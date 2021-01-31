玄彬購3300萬愛巢 隨時娶孫藝珍

同為38歲的玄彬和孫藝珍，早已到適婚年齡，隨着二人承認拍拖一個月，韓媒昨日以「玄彬與孫藝珍的愛巢？」為題，報道男方在去年6月5日，斥資48億韓圜（約3300萬港元）購入京畿道九里市峨川洞一幢4層高豪宅的頂層單位，總面積約2500平方呎，直至最近辦妥手續，本月終於收樓，當地居民最為興奮，「聽說玄彬將會搬來，但暫時仍未見過他出現」。

由於九里市鄰近首爾，坐享交通便利，又能親近大自然，因此吸引不少演藝界人士在此置業，除了JYP娛樂社長兼男歌手朴振榮外，韓劇《有瑕疵的人們》女星吳漣序亦購入下層單位，跟玄彬成為鄰居。不過，吳漣序所住單位屬於一梯兩伙間格，玄彬則獨佔頂樓全層，難怪樓價高出一倍。

提起玄彬，韓國國際文化交流振興院（KOFICE）早前向全球18個國家及地區進行問卷調查，結果發現海外觀眾最喜愛的韓劇正是《愛的迫降》，金秀賢退役後復出頭炮《雖然是精神病但沒關係》排名第二，《夫妻的世界》與《梨泰院Class》並列季軍。至於最受歡迎韓星方面，玄彬屈居第二，《The King：永遠的君主》李敏鎬連續8年稱霸，認真厲害。

Chris Martin與女友斥資近億買屋同居

另一方面，現年43歲的Coldplay樂隊主音Chris Martin與《格雷的五十道色戒》31歲女星狄高達莊遜（Dakota Johnson），拍拖3年期間，傳過結婚、懷孕、分手，據《美國周刊》最新一期報道，二人最近斥資1250萬美元（約9750萬港元）購買加州馬里布一幢豪宅，準備共賦同居，掀開關係新一頁。

據報二人愛巢佔地超過5300平方呎，共有6間睡房、9個浴室和洗手間，室內外均以白色為主，設計簡約不失高雅。他倆為了尋找心頭好，過去數月一直睇樓，終於以「超筍價」購入這間白屋，二人都為此感到興奮。

Chris Martin自從與金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）離婚後，2017年被狗仔隊偷拍他跟狄高達莊遜到日本餐廳撐枱腳，戀情正式曝光，難得前妻亦頗喜歡她，不時相約聚會，新歡舊愛關係融洽。