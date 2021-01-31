才女變性女 雷深如：我就是這麼坦蕩蕩

J.Arie說：「人家封我性女，我很喜歡，也想做好耐！2016年我有首歌《天平先生》曾想用性做題材，但礙於有公司就有掣肘，認為女歌手要斯文著恤衫長裙，要背負形象。其實性是很正常的事，為何不能講？很開心今次沒什麼負評，雖然有人認為我該隱晦些，但我就是這麼坦蕩蕩。」

努力掙錢出新歌

她當年出道，考獲鋼琴8級的她曾被包裝成唱作才女，頭兩年推出過反應不俗的專輯，之後公司重心轉為電影，她有數年沒出碟，之後唱改編歌，不是自己創作，宣傳時不知可說什麼，很矛盾。去年轉做獨立歌手，試過幾個月零收入，戶口得80元，「現在做每首歌的成本起碼10萬元，我是一元一元儲回來，替別人作曲，也幫人補習英文，盡量減少支出，是辛苦的，但這兩年的歌全是自己想做的」。當年父母反對她做歌手，她入行以來沒要過父母分毫。她覺得做到喜歡的音樂，從未如此開心過。

娛樂組