前娛記稱離婚改嫁古天樂 Angelababy法律追究要求道歉賠償

Angelababy與古天樂為何出現這個誇張傳聞？有指日前林建岳旗下的寰亞傳媒，宣布與古天樂的天下一、Angelababy經理人Kim創辦的風尚國際及馮德倫的製作公司FMP一起成立新公司Cool Style，共同營運及拓展新娛樂事業板塊，而Angelababy成為Cool Style的策略性股東。可能因此被借來炒作為「結婚」。

工作室發聲明斥惡意炒作

Angelababy工作室發聲明指有網絡用戶在多個網絡平台發布關於Angelababy與誰結婚及蜜月歸來等不實言論，影響極其惡劣，已嚴重損害Angelababy的聲譽。工作室列出3點聲明，1.嚴厲抵制該等毫無底線的惡意炒作行為。Angelababy與他人不存在任何不正當關係；2.即刻刪撤上述不實言論，停止一切侵權行為；3.已將事件交由律師處理，會透過訴訟追究法律責任，並要求向Angelababy賠禮道歉、賠償損失等侵權法律責任。

爆料者撰長文願認錯道歉

該爆料前娛樂記者昨晨9時許曾在微博撰長文解釋是外界誤會，他表示其意思所指的，是古天樂與Angelababy合組公司。他願意認錯道歉，有錯就改，說自己沒有一絲惡意，希望Angelababy大人有大量，別跟他這個窮記者計較。

娛樂組