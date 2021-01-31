當年移民加國與老婆嗌大交 白彪發火掟花樽險離婚

孖孫出世又驚又喜

白彪稱老婆去年回港探孖孫，8月已返加拿大，對他絕對信任，教他在酒店煲湯，又讚他的戲好看。疫情下龍鳳胎孫兒出世，令他又驚又喜，因一對孖孫在港不足月出世，看到兩堆「麵粉仔」，感到害怕，又不能到醫院探望，只靠護士傳相，擔心到不得了。幸乖孫現在已學行，才放下心頭大石，感到開心。

讚羅天宇戇直可演郭靖

白彪是第一代郭靖，當年被金庸當面稱讚適合演郭靖，因為夠戇居，他都覺得自己似。他於1995年在無綫拍《神鵰俠侶》再演郭靖，讚當時演楊過的古天樂記性好又專業，看對方眉目氣質，已看出非池中物，之後曬黑了更加好運。他都信運，3年前很少工作，留了羊咩鬚後即刻回來演《愛‧回家之開心速遞》雷公一角，孖孫亦帶給他好運，獲「最佳男配角」。他點評後輩，欣賞林淑敏演「大小姐」；羅天宇性格戇直又內向，外形亦似郭靖，可以演該角色。

娛樂組