【開箱】《Fate：魔法學園傳奇》 美式高校版《哈利波特》？

魔法少女尋親記

《Fate：魔法學園傳奇》首季共分6集，每集長約50分鐘，自本月22日上架以來，一直佔據Netflix香港收視榜十大位置。劇集由《吸血新世代》編劇Brain Young操刀，《莎賓娜的顫慄冒險》阿比蓋爾柯文（Abigail Cowen）、《瘋狂紳士幫》丹尼格芬（Danny Griffin）及《牧師神探》漢娜馮德魏斯特休森（Hannah van der Westhuysen）等主演。

故事講述16歲平凡少女蕾兒（阿比蓋爾柯文飾），某日發現自己擁有操控火焰的超能力，更意外導致家園焚毀、母親燒傷並留下永不磨滅的疤痕。蕾兒得悉自己是魔法仙子後，為了學懂操控異能，於是入讀歐飛亞魔法學院，結識擁有不同能力的仙子。

蕾兒其後發現自己身世並不簡單，魔法並非遺傳自父母或祖先，而是出生後被掉包到尋常家庭，為了尋找來自魔法世界的親生父母，蕾兒一邊調查真相，一邊對抗邪惡怪物「焦魔」。

主角性格不討好

近年有很多收視理想的青少年奇幻劇集，例如《吸血新世代》、《少年狼》及《怪奇物語》等，共通點是友情、愛情、成長及冒險元素齊備，《Fate：魔法學園傳奇》亦一樣。故事圍繞5名仙子兼室友：蕾兒、絲黛娜（漢娜馮德魏斯特休森飾）、艾伊莎（普蕾莎絲穆斯塔法飾）、妙莎（艾莉莎艾波鮑姆飾）及蒂菈（艾略特索特飾）的情誼，她們各有一種操控宇宙萬物的能力，包括火、水、光、電、植物及情感，卻不似哈利波特需要魔杖或咒語，只要雙手就能憑空施展法力。5名仙子性格各異，由陌生人變成互相支持的戰友，但嫌劇本簡陋，未有詳細描寫5人的磨合過程。

蕾兒角色設定並不算討好，經常為社交問題而跟母親爭執，更因情緒失控，導致母親受傷。她懷着內疚心情，入讀魔法學校，當其他同學努力練習時，她卻提不起興趣，甚至不滿校長道林（伊芙貝斯特飾）要她從頭學起，她只想盡快學會如何控制自已的能力，於是一度獨自走出校園自修，結果弄掉同學的物品兼遇上怪物「焦魔」。

其後蕾兒發現自己是被掉包的仙子後，覺得校園所有師生都在欺騙她，特別是校長，刻意隱瞞其身世，就連4位室友也不願相信，把勸解視作阻撓。性格反叛、憤世嫉俗，難言惹人喜愛，如此角色設定，正是劇集上架至今評價兩極的原因之一。

權力鬥爭更吸引

有網民批評此劇的故事鋪排，以及角色之間的愛恨情仇太過「狗血」，與原著不盡相同；亦有人欣賞本劇成功喚起他們對校園奇幻題材的熱愛，即使部分情節不合邏輯，仍會抱着欣賞偶像劇的心情繼續追看。

愛情線方面，蕾兒與身手不凡的「聖英雄」藍天（丹尼格芬飾），被安排組隊對付焦魔，繼而日久生情，不過藍天是絲黛娜的前男友，後者一直纏着男方。相比這段無甚新意的三角戀情，蕾兒身世之謎以及校園權力鬥爭其實更具可觀性，究竟誰是蕾兒親生父母？首季仍未解謎，關鍵人物羅莎琳是校長道林的恩師，16年前為了消滅焦魔，殺害無辜人類，因此被道林囚禁，蕾兒為了查明身世，以身犯險釋放羅莎琳，後者玩弄蕾兒與道林的感情關係，更搶去校長職位。雖然官方尚未公布會否開拍第2季，但從原著動畫共有8季可見，此劇可以長拍長有，開拍下季只是時間問題。