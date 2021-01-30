長澤正美撐《真．超人》打怪獸 《真．哥斯拉》票房收6億 導演庵野秀明再添食

為紀念日本超級英雄「超人」誕生55周年，電影公司早在一年半前已宣布開拍《真．超人》，由庵野秀明兼任監製及編劇，樋口真嗣負責執導，並沿用《真．哥斯拉》的成功方程式，除了電腦特技吸引，台前陣容更是星光熠熠，除了長澤正美和齋藤工主演外，還有《太太，請小心輕放》西島秀俊、《緊急救命3》有岡大貴、《天堂的天使》山本耕史及《輪到你了》田中哲司等合演。電影早在2019年底拍攝完畢，花上大量時間進行後期製作，直至昨日終於揭開新片的神秘面紗。

比東奧更令人期待

在短短半分鐘的預告片中，多隻巨獸陸續現身，負責保衛地球安全的齋藤工、長澤正美及西島秀俊等，表現相當緊張，商量對應策略，直至片尾超人終於亮相，準備迎戰怪獸。

庵野秀明與樋口真嗣製作《真．哥斯拉》，回歸創作原點，以哥斯拉首次現身日本作背景，並起用大量明星，結果叫好叫座；《真．超人》主角亦刻意省去胸前警示燈，造型設計充滿60年代的經典簡約味道。

預告片公開後，即時掀起網絡熱話，粉絲大讚新登場的怪獸設計出色，頗具《新世紀福音戰士》奸角「使徒」風格，有人甚至認為，相比受疫情影響而延期一年舉行的東京奧運會，《真．超人》更值得期待。

《多啦A夢》電影延期

提起庵野秀明執導《新世紀福音戰士》，電影系列第4集《新．福音戰士劇場版》因受疫情影響，映期一改再改，最後決定本月23日上映，又因政府頒布緊急狀態令，再度延後開畫，不少粉絲猜測《新》片會否押後至夏天上映，恐與《真．超人》對撼。另有日媒報道，《多啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》原定今年3月上映，昨日亦宣布延期避疫。

另一人氣動漫《櫻桃小丸子》則傳來好消息，昨日宣布首次以3D造型登上大銀幕，開拍電影版《櫻桃小丸子：奇幻筆記》，並公開首款海報。電影講述小丸子從日常生活飛越到充滿幻想的新世界，經歷一段奇幻冒險。電影預計明年上映。

文：蘇珮欣