天王人氣爆燈 劉德華開抖音狂吸逾4000萬粉絲

娛樂組

劉德華（華仔）一向十分保護私生活，過往未有開設社交平台帳號，他曾在訪問中說自己是個連講電話都不喜歡的人，如果單純在社交平台上發文字，沒有溫度的接觸，讓他不知該說什麼。但視頻方式打破文字的壁壘，直接透過畫面跟粉絲溝通，可能因此讓華仔願意破例。

第一條片玩《無間道》求關注

華仔日前已低調開設抖音帳戶，在沒有宣傳下，直至前日正式公開時，粉絲已逾1200萬。他上載的第一條視頻是重現身在《無間道》的場景，他穿著西裝、白恤衫站在天台，雙手高舉投降，被問：「我要的東西呢？」華仔轉身答：「我要的東西你也未必帶來了。」接着再說：「給我一個機會，以前我沒得選擇，現在我想開抖音。」他最後Chok爆對鏡頭說：「那就是要你們關注囉！」

邀粉絲拍片試鏡做「拍檔」

最初不少網民見到華仔開抖音都半信半疑，紛紛問：「真的是劉德華嗎？」該短片火速有過千萬點讚。之後華仔再上載兩條視頻，一條是他重演自己在電影《天下無賊》王薄及《三國之見龍卸甲》趙雲的角色，邀請粉絲拍試鏡視頻做他的「拍檔」，跟粉絲開心互動，隨即又登上熱搜榜第一位。另一條他拿着酒杯輕鬆說最近多了好多新朋友，呼籲大家點讚又要關注。華仔亦吸引很多藝人，包括蔡少芬、容祖兒、應采兒、王寶強、曾志偉及苗僑偉等應援歡迎他，應采兒說：「華哥，我們什麼時候能見面？」華仔抖音的粉絲追蹤人數至昨午已逾4000萬，登上愛DOU榜第一位，在網上掀起熱話，說他魅力及人氣強勁。

演唱會8.4億播放次數排第一

據內地傳媒報道，劉德華一向人氣高企，是抖音巨星中流量排名前三名的藝人。2019年劉德華的演唱會播放次數在抖音高達8.4億次，超過周杰倫、張學友等演唱會，排名第一。有說為何劉德華能深得老中青三代喜愛？有指主要是他過去演出的電影片段，經常被抖音用戶爭相模仿，衍生出各種視頻。