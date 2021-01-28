《嚦咕嚦咕新年財》對白勉勵港人 馬國明：難打嘅牌要畀心機打

笑馬明解鎖技能是識新女友

馬國明首次奪得「電視男藝人」，他希望多拍好劇回饋大家。李佳芯蟬聯「電視女藝人」，認為得獎是激勵她繼續努力的動力。面對艱難日子，馬國明用電影《嚦咕嚦咕新年財》對白勉勵香港人：「愈難打嘅牌就要畀心機去打。」無論逆境順境都盡量做好自己。李佳芯希望大家主動關心身邊人。他們自《白色強人》後未有合作，馬國明笑言若再合作可演兩父女，李佳芯笑說： 「你咁睇得起我，還是踩低自己？爸爸！」她讚馬國明拍拖後更加正經，是好男人，如果演情侶或夫婦， 可能會流露馬國明好sweet一面。被問去年解鎖技能？李佳芯笑馬國明：「認識了一個好好的女朋友，飲咗碗靚湯，算不算是技能解鎖？」

鄭俊弘與湯洛雯被問如何保持人氣下年蟬聯？鄭俊弘提議「靚湯」結婚，「靚湯」則祝鄭俊弘快點生小朋友，最好生孖胎。鄭俊弘有點尷尬說：「希望係啦！」湯洛雯亦恭喜男友馬國明獲獎，說馬國明在大家及她心中都是非常成功男演員，希望男友一直好，自己繼續旺他。

準媽媽湯怡未見孕味

王浩信開心演到《反黑路人甲》，女兒看他的演出會笑；他稱女兒有表演天分，經常重複他在戲中做過的事。他表示平日因工作沒太多時間陪女兒，所以希望即使有一日自己離開這世界，女兒可以看到他拍的喜劇，見到爸爸逗她笑，帶來快樂。

剛宣布與麥秋成奉子成婚的湯怡穿著黃色裙出席領獎，身形很弗未見孕味。顧定軒獲「人氣急星」開心眼濕濕，說是他人生第一個獎，感覺可以跟這8年陪伴自己渡過很多難關的人交代。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com