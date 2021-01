【開箱】《璀璨帝國》瘋狂亞洲富豪 鬥有錢真人騷

《我的超豪男友》掀開序幕

2018年上映的《我的超豪男友》,由《非常盜2》朱浩偉(Jon M. Chu)執導,講述美籍華裔女孩跟男友到新加坡見家長時,才知對方家族富可敵國的故事;全亞裔演員,英語對白,單是美國本土已收近1.8億美元,以3000萬美元成本而言,收入可觀。父母來自台灣的主角吳恬敏(Contance Wu)、爸爸是香港人的陳靜(Gemma Chan)、英國大馬混血兒亨利高定(Henry Golding)、香港出生的歐陽萬成(Jimmy O. Yang)和中韓混血的奧卡菲娜(Awkwafina),先後成為獨當一面的演員;當時已有詰問該片可會改變荷李活,讓亞裔演員得到更多工作機會?其實《璀璨帝國》可會是此片大受歡迎後的產物?

這齣真人騷被美媒形容為真實版的Crazy Rich Asians,亦即《我的超豪男友》原名,第一集開首,初到洛杉磯的Kevin已說,看《我》片時還質疑當中所說的是否屬實,認識來自新加坡的富二代Kane後,才知道沒有誇張。

爭做洛杉磯女王鬥炫富

Kevin在韓國出生,被白人夫婦收養後於美國費城長大,任職模特兒的他轉到洛杉磯發展,認識的第一個朋友就是Kane,並進入對方的富豪朋友圈子。當中包括俄日混血兒Anna,父親是經營軍火生意的Edward Shay,身故後Anna與弟弟繼承了遺產,拋售公司股份獲利,她在亞裔社交圈有「洛杉磯女王」的稱號。Kelly自言20多歲時嫁給一名華人,過着奢華生活,後來丈夫被揭發網絡詐騙,被判刑10年,自稱一無所知的Kelly感到很震驚,此事後她展開創業之路,並頗有成績。Kim在美國加州出生,是人氣DJ,自幼跟隨越南裔母親及來自法國的繼父生活。Cherie的家族經營牛仔布生意,她跟從事家具設計公司的男友Jessy育有一女,並懷有身孕。Jamie的爸爸來自北京,是矽谷科技界富商,她則熱愛時尚,經常現身時裝周。另外,還有台灣出生的Christine,嫁給整容醫生Gabriel Chiu,育有一歲兒子Baby G。

《璀璨帝國》透過Kevin揭開這群亞裔富豪在洛杉磯的奢華生活;譬如在Kane眼中天真純情得有點笨的Kevin,自言跟別人分租房子的租金才千多美元時,Jamie訝異說還不夠她買一雙鞋子;事實上Kane珍藏的球鞋,可能已價值30萬美元。Christine特別愛炫富,跟丈夫封掉名牌商店林立的Rodeo Drive舉辦農曆新年派對,又豪花百萬美元為兒子辦生日派對;與她明爭暗鬥的Anna就跟友人說,一歲的小孩又怎會享受這種豪奢生日會,還不是滿足父母的虛榮?最搞笑的是自稱要好好享受這場派對的Anna,飛身躍進波波池,Christine有點不屑的認為Anna故意做出驚人之舉搶風頭。

疫情前Anna經常往來巴黎出席時裝周,節目中她說就是某次在頭等機艙認識Christine的,不過兩人面和心不和,遂改而跟Kelly同行,後者跟美劇《新恐龍戰隊》(Power Rangers Megaforce)男星Andrew Gray拍拖,亦同赴巴黎,可是兩人經常因為小事吵架,Anna認為Andrew的態度很有問題,慫恿Kevin追求Kelly。Kevin雖然對她很有好感,礙於對方有男友,所以一直沒行動。

《與卡戴珊一家同行》監製參與

其實《璀璨帝國》在炫富之外,也探討身分認同的問題,像Kevin由白人家庭撫養,成長過程身邊像他一樣的亞裔面孔卻不多,並成為欺凌對象,也讓他想起自己跟別人的不同。有一集他向養母說,希望到韓國見見親生父母,養母不但沒阻止,還鼓勵他說,其親父母確實該看看他長得多好。自幼隨母親生活的Kim,8歲後再沒見過爸爸,印象已十分模糊,聽到Kevin的故事後,她也想尋回生父,並首次向母親剖白這種心情。

《璀璨帝國》監製之一 Jeff Jenkins炮製過《與卡戴珊一家同行》(Keeping Up With the Kardashians),捧紅了Kim Kardashians三姊妹,還有她同母異父的妹妹Kendall和Kylie Jenner。《璀璨帝國》一衆女士雖是亞裔面孔,造型卻跟Kardashians姊妹十分相像,到底這種強調曲線的衣著、必配備假睫毛的濃妝,以及會聯想起整容的外貌,是洛杉磯風格還是美國上流人的指標?《璀璨帝國》又可會跟《與卡戴珊一家同行》一樣,拍足十幾年?