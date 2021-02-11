Netflix雄霸影視十優 「黑豹」卓威博士文揚威AFI榜

卓威博士文憑《藍調天后》和《誓血五人組》先後贏得芝加哥、洛杉磯及紐約等多個影評人協會頒發的最佳男主角和男配角獎，此兩片跟《芝加哥七人案：驚世審判》及《曼克》同時代表Netflix入選AFI十優電影；另一影視串流平台Amazon亦不遑多讓，憑《金屬之聲》及《邁阿密的一夜》上榜。至於其餘4片分別是華裔女導演趙婷（Chloe Zhao）執導的《浪跡天地》（Nomadland）、彼思動畫《靈魂奇遇記》（Soul）、黑人電影《Judas and the Black Messiah》及韓星尹汝貞主演的《Minari》。

雖說疫情期間，新片上映數目大減，然而亦有不少滄海遺珠未能躋身AFI十優電影名單，包括金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演的《結叛同行》（News of the World），以及早前獲紐約及佛羅里達等多個影評人協會選為最佳電影的《第一犢之味》（First Cow）等，同樣爆冷落榜。

AFI十優劇集方面，除了Netflix原創劇《王冠》、《后翼棄兵》、《離經叛道》及《柏捷頓家族：名門韻事》之外，其餘的影視串流平台可謂勢均力敵，包括HBO出品《戀偽鎮驚逃》、Disney+製作的《曼達洛人》、Apple TV+的《乜都得教練》、以及《美國夫人》、《絕命律師》和《The Good Lord Bird》。

趙婷膺棕櫚泉電影節最佳導演

提起趙婷，美國棕櫚泉電影節亦公布得獎名單，《浪跡天地》令她成為該影展創辦32年來首位榮獲最佳導演獎的女性，主席Harold Matzner大讚此片是「人文精神的勝利」，同時也是華裔電影人的勝利。

由於疫情影響，今屆棕櫚泉電影節未能如過往般實地舉行，同樣地頒獎儀式亦只能透過娛樂新聞節目《Entertainment Tonight》在下月11日及25日播放。至於下屆影展暫定明年2月復辦。