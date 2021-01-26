【開箱】綾瀨遙與兇手交換靈魂 《天國與地獄》趣味勝新意

《仁醫》森下佳子編劇

《天國與地獄》編劇森下佳子，擅長改編小說或漫畫，日劇《在世界中心呼喚愛》、《白夜行》、《仁醫》及《天皇的御廚》均出自其手筆；並且多次跟綾瀨遙合作，兩人對上一次碰頭是《繼母與女兒的藍調》，該劇2018年播出時，收視節節上升，結局錄得19.2%，難怪綾瀨遙願意再三合作。

《天國與地獄》講述勤勞、充滿正義感的警察廳搜查一課刑警望月彩子（綾瀨遙飾），因工作失誤被打入「冷宮」，轉而處理文書等後勤工作。苦無翻身機會的彩子，某日獲悉有兇案，率先抵達現場，發現有刻意清潔過的迹象，並查出兇案現場所用的強力無味清潔劑，是日本某公司產品。彩子追查後發現該清潔劑公司老闆日高陽斗（高橋一生飾）十分可疑，不僅說出警方未有公開的受害者資料，他的不在場證據也十分薄弱。彩子認定陽斗是兇手，經過多番調查，找到確實證據之際，在太陽與月亮的神秘力量影響下，彩子與陽斗交換了靈魂。此時若公開對方的殺人證據，等於讓「自己」坐監，使彩子陷入兩難局面，甚至被迫成為陽斗的傀儡。

第一集主要圍繞日高陽斗殺人後，觀察力強的望月彩子，很快便鎖定疑兇。劇情發展迅速，因為重點在於兩人靈魂交換後的故事，他們如何換了身軀然後解決困境，才是賣點，並有機會讓兩人一展演技。綾瀨遙既要演繹另一性別，而且又是殺人犯。交換靈魂後，綾瀨遙舉止變得硬朗，眼神也轉向兇狠，令人不寒而慄。相反高橋一生變成「女人心」後，動作明顯變慢及柔軟，眼神與聲線也較之前溫柔，他的演出相信續後會帶出不少笑料。

劇情防疫兩面睇

值得一提的是，《天國與地獄》拍攝場面龐大，如首集在警局舉行的兇案簡報會，就安排了近百臨時演員扮演警員；疫情下大部分電視台均表示會減少人流，《天》劇反其道而行，不禁讓人擔心其防疫狀况。劇中還有一場講述綾瀨遙早上趕返工忘記戴口罩，在JR鐵路遭其他乘客白眼的場面，這一幕倒相當「貼地」。