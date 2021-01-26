《驅魔麵館》大團圓結局收視破頂

網民對於《驅魔麵館》結局反應兩極，有觀眾大讚趙炳圭等人在最後一幕換上黑色西裝及口罩亮相，忠實呈現原著漫畫造型；有人批評自第13集更換編劇後，劇情變得拖拉而且混亂，因此要求第2季能夠台前幕後原班人馬上陣；亦有人不滿第16集太多植入廣告，包括罐裝飲品、芝士熱狗，以及男士西裝店等，感覺非常突兀。

至於另一有線頻道tvN同時段播出劇集《哲仁王后》，第14集收視率亦創新高，錄得13.6%。今集故事講述金正賢飾演哲宗得悉王后（申惠善飾）三番四次出手相助，終於動了真情，寫信向女方表明心意；不過王后不滿哲宗對於小宮女淡香見死不救，事實卻非如此，加上下集預告哲宗與王后決定攜手對付王太后的外戚勢力，令劇情更加緊湊，相信收視有望再創高峰。