曾演韓劇《學校2017》 26歲宋柔靜疑自殺

模特兒出身的宋柔靜，曾跟《鬼怪》男星孔劉等合拍廣告，亦擔任過男團iKON及組合Standing Egg的MV女主角。2013年她跟丁一宇及車藝蓮等合演韓劇《黃金彩虹》，正式進軍戲劇界。較為人知的作品是KBS電視劇《學校2017》，跟她一起扮演學生的包括《驅魔麵館》金世正、《哲仁王后》金正賢、《意外發現的一天》路雲及《綠豆傳》張東潤等，如今都已成為獨當一面的主角。

前年宋柔靜簽約Sublime事務所，成為影帝宋康昊及韓流天王Rain的同門師妹，為全力在演藝界發展而鋪路，遺憾的是目標未達，卻是紅顏薄命，事務所發表聲明悼念：「宋柔靜總是以開朗的笑容，為人們帶來幸福，亦以熱情投入拍攝工作，期望她可以安息。」

宋柔靜最後一次更新社交媒體內容，已是去年12月30日，相中的她流露愉快笑容，如今只留下唏噓。不少粉絲紛紛在此留言，哀悼故人。

男歌手Iron滿身鮮血倒臥花叢內

另一方面，2014年參加韓國有線頻道Mnet主辦選秀節目《Show Me The Money 3》獲得亞軍的Hip-hop男歌手Iron（原名鄭憲哲），昨日亦傳死訊，終年29歲。據韓媒報道，昨日上午10時左右，首爾中區某大廈保安員發現Iron倒臥在花叢內，滿身鮮血，不省人事，報警後送院搶救，最終不治。

警方發言人表示，由於死者並非在上址居住，為此已向遺屬及朋友展開問話，初步認為死因與他殺無關。不過，由於Iron生前涉及多宗案件，包括因吸毒及毆打女友而被捕，雖然罪成但獲輕判緩刑；去年再被控以棒球棍襲擊他的音樂學生而遭警方調查，因此不應排除任何可能。

值得一提的是，有韓國網民發現一名疑似曾遭Iron施虐的受害者，在死訊曝光後，透過社交媒體上載一張金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）開心跳起的劇照，暗示為Iron猝逝而高興，事件成為網絡熱話，有人認為不應侮辱死者，亦有人覺得這是Iron生前作惡的報應。