為家用未辭工 雲浩影呻全職歌手難搵食

Cloud表示現階段暫時會繼續做OL，邊做邊唱，她說：「我不會放棄唱歌。（為何不選擇做全職歌手？）搵唔到食，除非紅到日日有嘢做，office工收入穩定，畀到家用。」她透露正和幾間唱片公司洽談，但想了解多些再下決定，她說：「我希望唱片公司可以給予多點自由度，最緊要做到自己鍾意的歌，價值觀能互相配合。」

讚CY叻仔追到Carman

Cloud稱男友很支持她的決定，問男友可會擔心她入行誘惑多？她向男友派定心丸說：「應該唔驚啩，因為他最靚仔，我鍾意的類型是他。」對於《造星III》CY、Carman及天堂鳥Gordon被指戀情關係複雜，Cloud說：「我覺得追求真愛幾好，參賽時不知CY和Carman拍拖，他們收得好埋，知道都嚇了一跳，因覺得大纜都扯唔埋，我們個個都話CY叻仔，平時呆吓呆吓，咁都追到個女神返嚟。」

記者：林祖傑