「舅父」李樹佳送花牌 蕭紫筠歡迎拜祭 李香琴心滿意足沒遺願

記者：陳釗、林祖傑

攝影：孫華中、劉永銳

琴姐女兒蕭紫筠昨午約3時45分身穿素服，在親友陪同下到靈堂打點，見到記者禮貌點頭打招呼，表現平靜。靈堂以米白色絹布為主，佈置簡潔優雅，中央橫匾寫上「永遠懷念」，遺照選用琴姐穿著桃紅色服裝、左手輕托香腮、面露笑容的照片。靈堂前擺滿親友及圈中好友的花牌，包括契仔萬梓良，以及周星馳、成龍、鄭則仕、白雪仙、周潤發、古天樂、劉德華、黎明、張學友、陳寶珠、謝賢、鄭少秋、譚詠麟等，形成一片花海。至於當年因爛賭被琴姐登報脫離姊弟關係的李樹佳，亦送上花牌，寫「李香琴女士」，被安排放在一旁。

契仔契女未能回港 帛金捐八和

蕭紫筠在琴姐契仔陸永昌陪同下接受傳媒訪問，她表示母親沒有特定信仰，所以喪禮沒特別儀式，純粹追思會。靈堂內播放琴姐生前片段，由陸永昌負責，揀選有紀念價值的照片。問到琴姐有否遺願？她說沒有：「她好心滿意足，乜嘢都有。」陪葬品是琴姐鍾意顏色的衫及眼鏡，壽衣是紅色，好靚的登台衫，有紅色斗篷，多次在演唱會著過。由於琴姐很多契仔契女身在外地，包括萬梓良、呂良偉、關菊英，還有蕭紫筠的大女及孫女都未能回港。她透露琴姐粵劇出身，後來才轉到影視界，所以帛金會捐去八和會館，那裏有好多長者，讓他們多一封利市過農曆新年。

胡楓讚琴姐很靚 能駕馭忠奸角

提到李樹佳送花牌致哀，問蕭紫筠有否跟舅父李樹佳聯絡？她說：「冇呀。（他有冇打電話問候？）他冇我電話。（他有送花牌？）一定知啦，報紙都有報道，他有聯絡我朋友，但我冇聯絡他，我話如果你有琴姐心，梗係歡迎嚟拜祭，每個嚟拜祭琴姐的朋友都歡迎。」她表示自從琴姐在報紙宣布脫離關係後，跟李樹佳已沒有見面。

到場致祭的圈中人有謝賢、胡楓、羅蘭、汪明荃與羅家英、李司棋、黎耀祥、苗僑偉和戚美珍、黃日華、曾華倩，以及譚炳文女兒譚淑瑩等。謝賢下午到場，逗留約半小時離開，稱沒話說便匆匆上車離開。羅蘭表示跟琴姐由黑白片年代認識至今數十年，印象最深刻是琴姐為人很孝順。她年前曾探望琴姐，當時已不認得人。胡楓和琴姐合作很多，相識逾60年，讚琴姐很靚，忠奸角色都演得，好多導演和製片都喜歡搵她。

李司棋：她忘了「嫲嫲喺大廳」

李司棋跟琴姐合演《溏心風暴之家好月圓》，最後一次見琴姐是幾年前，她眼濕濕說：「嗰時覺得腦退化係好慘，她完全唔認得我，我不斷提佢『嫲嫲喺大廳』，佢眼睩睩唔知我講乜，好可憐。」無綫深夜重播《家好月圓》，勾起她很多回憶，琴姐對所有人都好好及好關心。

黎耀祥前來送別前輩最後一程，他表示昔日曾跟琴姐和炳哥到美國登台，琴姐很照顧後輩，待人接物亦很細心及周到。他讚琴姐為香港演藝圈付出不少，幾代人都是睇琴姐的戲長大，他有機會跟琴姐合作好榮幸，前輩的行為、品格及操守很值得學習。

汪明荃：琴姐孤寒自己闊佬大家

汪明荃（阿姐）在追思會致悼辭說琴姐多才多藝，戲路甚廣，對人熱情，亦很照顧後輩，孤寒自己，闊佬大家。羅家英自言五六歲已識琴姐，因與其父是好友，亦慶幸曾跟琴姐在舞台上演過粵劇。他眼中琴姐是好人，好肯幫粵劇中心，不會忘本，值得敬佩。他稱琴姐是工作狂，以前不會放棄任何工作，因家中開支大。阿姐補充說琴姐那時要擔起一頭家，照顧家人。

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