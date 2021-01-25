拒透露性別 老公李丞責心中有數 劉倩婷宣布3月誕牛B

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劉倩婷稱懷孕8個月，體重增了20磅，她表示有懷大女的經驗，食療輔助故keep到身形。她笑說：「人大咗，要努力keep fit，因為老公咁瘦，肥多1磅都有壓力。」劉倩婷沒問這胎性別，老公則說心中有數，應該是他所想的，她個人則生仔或女一樣開心，最重要健康，大女的成長有伴兒，湊巧大女也是3月生日。劉倩婷在女兒生出後曾說要封肚，但5年後再生，她笑言今次一定封肚，「生女後真係冇諗過再生，老公就一路都話我會再有。因為大女跟BB相差5歲，照顧BB成長的經歷又從頭嚟過」。

35歲生日 稱老公是最好禮物

問她生BB是否夾生肖會旺父母？她表示一定有夾，她屬牛而老公跟大女屬猴，3月出世的是牛BB，而牛是很惜猴子的。疫下懷孕，劉倩婷稱倍加小心，家人經常做快速測試，老公因工作關係要接觸很多人，在家也戴口罩，為保護家人，有時睡覺也戴。

昨日是劉倩婷的35歲生日，她稱老公已是最好禮物，懷孕期間被侍候如女王。最近李丞責忙於拍電視新春節目，但再忙也會收工後趕返家煮飯，他煮花膠、鮑魚與新鮮海鮮也很美味，她已很滿足。劉倩婷又在IG代李丞責留言：「疫情令生命充滿考驗，感恩家人肩並肩，一起互愛互諒，1月24日今天是倩婷的生辰，開心二人慶祝之餘，同時希望能分享心中喜悅，共勉和樂，腹中小寶寶快將誕生，期待將來和我們一起守望家庭，願疫情盡快過去，大家身體健康。」

2009年港姐冠軍 婚後退出娛圈

劉倩婷是2009年港姐冠軍，2013年結婚，翌年便退出娛樂圈做少奶奶。同屆的亞軍李姿敏、季軍熊穎詩皆沒有留娛樂圈發展。李姿敏譜忘年戀，2017年嫁比她年長24澳洲籍練馬師賀賢，翌年生B仔賀朗琋（Hunter Hall）。

過往李丞責在訪問中表示，劉倩婷命格旺夫，娶她前身家逾億，婚後李丞責在工作與投資均大有進帳，更有橫財贏3T。他稱過往10年內地很多樓盤講座，有些沒有現金酬勞但會送樓，因此他在上海、北京、東莞、深圳、浙江等地也有物業，他又投資海外物業，有報道李丞責名下物業逾60個，身家超過8億港元。