【開箱】《封城之盜》拍在疫情蔓延時 導演自駕飛機到倫敦開工

疫情期間倫敦Harrods取景

《封城之盜》講述疫情期間，準備離婚的夫婦Paxton和Linda被迫同居一室，前者10年前犯下傷人罪，所以只能駕駛貨櫃車；Linda則是名牌時裝公司的行政總裁，因為疫情，被迫要裁員，及後更遭老闆下令，必須搞掂在Harrods百貨的存貨。後來她跟Paxton發現彼此同一天要到Harrods工作。Linda此時提出 ，有價值300萬英鎊的鑽石已被神秘買家買下，準備從Harrods發送到外國，他倆忽發奇想，計劃盜寶，並平分資金。

據報《封城之盜》成本1000萬美元，也有說此片不過7位數製作費，而且因為規模小，即使在疫情期間開工有隨時叫停的風險，但仍有保險公司受保；最重要此片演出陣容不弱，扮演Paxton的是《被奪走的12年》哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor），《孤星淚》金像女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）飾演Linda；此外，《發夢王大歷險》賓史迪拿（Ben Stiller）、《甘地傳》金像影帝賓京士利（Ben Kingsley）、《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》露絲伯恩頓（Lucy Boynton）、《盜海豪情：8每千嬌》文迪嘉蓮（Mindy Kaling），以及《哈利波特》 電影系列「張秋」梁佩詩（Katie Leung）都有份客串。

湯告魯斯啟發 要讓劇組開工

導演德格里文受訪時，提及湯告魯斯責罵劇組不遵守防疫準則的聲帶曝光，他自言很明白湯告魯斯，讓業界能夠在疫情下復工，正是推動他拍攝《封城之盜》的原因之一。德格里文說，最先想到的橋段是在Harrods盜寶，所以必須實地取景才有意思。據悉Harrods很少讓電影到百貨公司拍攝，當德格提出要求時還未有完整劇本在手，怎料對方隔周就回覆，並開了綠燈，未知可算是疫下的特事特辦？

其後德格里文着編劇史提芬尼特寫好劇本，後者於是先交出50頁紙；就憑這50頁內容的劇本，德格到處找資金和演員。其實除了兩名主角，當中大部分知名演員都是透過Zoom現身，導演倒是從美國麻省獨自飛到倫敦取景，而這歷程本身，已可拍成一齣紀錄片。據德格在訪問中說，駕駛飛機橫越大西洋是他一直以來的夢想，既然要拍《封城之盜》，似乎飛行計劃變得更理所當然。德格駕駛單引擎的老爺機從麻省出發，他笑言首10分鐘，飛機已強烈震盪，讓他感到十分害怕，最終3小時後抵達紐芬蘭加油。德格里文稱當地人不讓他離開飛機，唯一可用洗手間，但解手完必須立刻返回飛機，因為當地其時零感染個案，德格到訪如同「懷疑感染」病例，令當地人十分緊張。之後他再轉飛冰島，雖然同樣嚴拒遊客，當地卻招呼他過夜，而且翌日經過4小時飛行，已抵達倫敦。

毀譽參半 後三分一見娛樂

德格里文說在倫敦開工首周，很感激在當地舞台劇界很有名望的一名演員，只有一句對白的戲分，卻千里迢迢來到片場，怎料對方說：「你在說笑嗎？外面根本已沒有任何工作；但你讓他們有工開，真多謝你拍了這部電影啊。」讓德格想起為什麼湯告魯斯那麼迫切讓《職業特工隊7》復工，「他（湯告魯斯）說對派拉蒙（電影公司）及因為電影停工而失業的劇組有種責任，『我要讓此片重新製作，比任何事都重要』。我是因此受鼓舞拍攝《封城之盜》的。」

意願良好，觀眾卻未必受落；《封城之盜》的評論非常一般，爛番茄網的正評不足一半，《時代》周刊形容此片前三分二不成體統，直到最後半小時，才真的像有個故事大綱，起碼兩名主角準備到Harrods百貨盜取鑽石，帶來一點刺激和娛樂。