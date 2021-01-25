婚後準備拍《艾蜜莉在巴黎2》 莉莉哥連斯派喜帖

31歲的莉莉哥連斯跟37歲查理麥杜華都是星二代，莉莉的爸爸Phil Collins是搖滾樂隊Genesis的鼓手及主音，個人音樂事業亦非常成功；至於查理麥杜華則是《發條橙》男主角馬康麥杜華（Malcolm McDowell）及《驚世謊言尼克遜》女星瑪莉薛汀寶（Mary Steenburgen）的兒子。查理擔任導演，曾拍過《愛有來世》（The Discovery）等電影。去年9月，兩人拍拖約一年，到墨西哥旅行期間，查理帶同巨型鑽戒向莉莉求婚，當時莉莉已在社交網留言表示，「我等不及與你共度餘生」。

同父異母兄收到婚禮邀請

前日傳來兩人兩人準備拉埋天窗的喜訊，據英國《每日郵報》報道，莉莉已發出婚禮喜帖，她同父異母的44歲哥哥西蒙哥連斯（Simon Collins）已收到邀請，後者透過Zoom受訪時表示，「我剛剛收到他們的婚禮邀請，應該很美好；我還未跟查理本人見過面，但透過Zoom傾談過」，西蒙稱幾家人應該會在婚禮上聚頭。西蒙的媽媽Andrea Bertorelli是Phil Collins的首任妻子，兩人居於愛爾蘭；至於莉莉母親Jill Tavelman是Phil的第二任太太，兩人離婚後，Jill帶同莉莉返回洛杉磯居住。

莉莉哥連斯主演的Netflix原創劇《艾蜜莉在巴黎》，講述20多歲的艾蜜莉原本居於芝加哥，後獲公司外派到巴黎工作，既要適應新生活，又要為事業及愛情打拼。雖然被評內容失實，有詆譭法國人之嫌；但片中靚人靚衫靚景，去年10月上架未幾已掀起熱話，更成為最多人收看的串流平台劇集之一，播出一個月後已宣布開拍第2季。據報由於疫情，有可能延遲開鏡，未知是否因此，所以莉莉趁空檔跟未婚夫先拉埋天窗。