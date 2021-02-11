朗豪坊戲院每月蝕600萬租金 黃百鳴苦不堪言 倡除禁令助渡年關

記者：柯美

旗下有6間戲院，分別位於旺角、九龍灣、銅纙灣、柴灣和荃灣的Cinema City老闆黃百鳴，慨嘆受疫情影響，戲院業苦不堪言，他說：「以旺角朗豪坊為例，曾經一年收入1.23億元，去年全年只得2800萬，已經排第一位，可想而知其他戲院去年的生意有幾咁悽慘，大部分時間被政府勒令關門，就算能開門營業，限聚令下坐位減半。」

戲院雖然有政府補助，但黃百鳴認為幫助不大，並說：「在補貼方面，戲院補貼是最少，每張銀幕補貼10萬元，6張銀幕的朗豪坊，得60萬，但朗豪坊每月租金是600萬，每月都損失540萬，還未計員工人工及其他開支。補貼只是一次過，但戲院停業唔止一個月，虧損相當大。」

戲院從未有確診

黃百鳴表示睇戲其實是最安全，大家都戴口罩，場內規定不許進食，睇戲時又不會交談，所以去年，沒有一單確診發生在戲院內，他說：「希望政府盡快解除戲院禁令，重新營業，就算隔行隔位，都還有少許生存空間，全面關閉，戲院業真係好慘。去年已經損失了復活節、暑假、聖誕和新年檔，唔想無埋個農曆新年。」

目前雖然艱苦經營，但黃百鳴對戲院業前景仍持希望態度，早前他以1.08億元回購經營中的銅鑼灣、柴灣及荃灣3間Cinema City戲院。2017年黃百鳴將「傳遞娛樂」（前稱天馬影視），包括這3間戲院連同朗豪坊Cinema City以4.86億元賣盤予內房股富力地產「太子爺」張量。集團早前公布由於此3間戲院過往表現，因疫情導致電影院暫時關閉，以及電影院業務溢利急劇下降，故連同影娛媒體宣傳業務售回予黃百鳴，以重新分配至較高發展潛力的其他業務。

李居明無交租 獲業主體諒

新光戲院負責人李居明表示，新光戲院跟其他戲院一樣，去年停業逾100天，損失慘重，粵劇《共和三夢》門票售罄，也不能公演要退票，他說：「真的經營得好辛苦，幸好業主羅守輝體諒，沒逼我們交租，但不代表唔使交，希望他能給予我們優惠。」

他認為未來舞台事業和戲院生意步步為艱，經營一定是辛苦，但他充滿希望，相信2021年這行業會大病初癒，慢慢康復，2022年有信心戲院業全面回復以前舊貌，他說：「悲觀中存樂觀，感謝業主和觀眾支持和諒解，作為戲院經營者的我，在千辛萬苦中，感覺到人間有情。」

ACX英皇院線疫市擴張

2020年成立的ACX院線，去年底逆市登陸北角的北角滙，開設第一間戲院，共4張銀幕，其中貴賓院是全港戲院獨有的按摩座椅，可惜開業僅4天因疫情而關閉。雖然至今仍未能如常營業，有一定損失，但公司無畏疫情，對戲院業前景仍然樂觀，正物色地點，未來會陸續開戲院。英皇院綫，去年11月也疫市擴張，在將軍澳日出康城商場開戲院，提供6間影院，約800個座位。

賀歲片準備就緒

戲院能否在賀歲檔重開仍是未知數，但電影公司已做好準備，希望新片能在農曆新年跟觀眾見面，包括《狂舞派3》、陳家樂與衛詩雅的《不日成婚》，還有葛民輝與蘇皓兒等主演的鬼片《糖街製片廠》。劉德華與劉青雲主演的《拆彈專家2》原本去年聖誕檔上映，此片內地已收逾11億人民幣，香港映期會否延至賀歲檔還未決定。