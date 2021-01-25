用姑婆本疫市開店 鄧洢玲認大膽 31歲陳靜自爆無人追

阿旦說餐廳很多概念都被政府不同的政策阻礙，唯有邊做邊拆，暫時做外賣，她說：「其實我擔心到一個點，現在笑着看來表面風光，其實入面是震緊，確有很多不同的憂心，可能我矮仔多計，唯有繼續去想不同點子，遲些會在餐廳搞新春市集，不過會限人流和做足安全措施。」至於早前開張的按摩店，就由去年底開始暫停營業，幸業主肯減30%租金共渡時艱。

現年31歲的DaDa為免搶老闆風頭，打扮密實到場；她表示疫情下已休息了幾個月，趁沒工開便增值自己，學整餅、法式曲奇和麵包，以及投資股票，很開心有點進帳，下月便會拍警匪新片，她說：「這幾年所演的角色都幾痛苦，今次也不例外，演一個被家暴的媽媽，還有個七八歲的兒子；我已開始接受很多人搵我做媽媽。」去年DaDa是唯一港人獲提名「全球百大美女」，最終未能上榜，她稱雖然不如2012年般排名44，但已很開心。問到感情狀况？她自爆已單身大半年，現階段無拍拖，亦無人追，她說：「緣分未出現，但我不好意思叫朋友介紹，反而有很多朋友叫我介紹男仔；真的要澄清，其實我都冇貨，我都想真溫暖快點出現，始終已到適婚年齡，我又喜歡小朋友。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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