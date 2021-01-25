被指亂泊時租位 連詩雅解釋：車冇油

被指與馮盈盈傳不和的江嘉敏跟男友睇定婚戒準備嫁，馮盈盈表示不清楚。問會否恭喜對方？她說：「唔清楚嘅事唔comment，唔清楚都唔亂message。」她自言以工作先行，有多餘時間會識新朋友，不過最近日日要開工，自己亦不着急，只急住在工作有多些發展，認為仍年輕應該是事業衝刺期。

連詩雅被鄰居投訴她經常貪方便霸佔屋苑訪客車位，棄用自己的專用車位。連詩雅稱已被公司訓斥，亦已知錯，「我真的很大頭蝦，駕車永遠去到『乾塘』冇油，返到屋苑又急於上樓做其他事，忘記即時致電管理處，告訴對方我將座駕泊在時租位。泊了在時租位，應該要付時租費用。我忘記了，但已跟管理處處理了這件事。事件令其他住戶不便，是我處理得不好，非常抱歉，下次會小心點。（已付時租錢？）是。」連詩雅稱座駕沒油才亂泊的解釋被質疑，她被追問翌日如何將冇油的車開走時說：「我試過因為沒油要叫拖車，但現在只剩下很少油，我立即將車泊好，萬一出車時開不到車就要叫拖車。（叫好朋友揸車？）不用朋友接送，自己事自己解決。」

蕭正楠笑老婆四肢不協調

蕭正楠早前拍攝飲食節目跟新冠病毒確診者接觸而強制入隔離營，蕭正楠稱該節目已繼續開工，預計農曆新年前拍完，「今次會再做足安全措施，在鏡頭以外會立即戴口罩，不會圍在一起對稿，站在空曠地方，擔心自己之餘，亦很擔心年紀大的廚師」。太太黃翠如在疫情下重拾陶藝興趣，並將片段上載社交平台，蕭正楠卻留言問「唔通屋企又打爛杯」，氣得翠如鬧他「八公」。問他翠如平時是否經常打爛東西？他笑說：「OK啦，她四肢不協調，行路都仆，我要飛身去扶她。」被太太公開鬧八公，他表示：「甜絲絲，我們打者愛也，互相虐待。（是否被老婆鬧多些？）畀你發現咗！我是男仔，梗係要就吓佢。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳、孫華中

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