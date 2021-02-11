點名多謝女友孫藝珍 玄彬奪APAN演技大獎

第7屆APAN Star頒獎禮原定去年底舉行，受疫情影響延至昨晚頒獎，並且不招待現場觀眾，透過網上直播。APAN頒獎禮表揚過去一年優秀的韓劇及演員，《愛的迫降》玄彬、《雖然是精神病但沒關係》徐睿知、《山茶花開時》姜河那、《夫妻的世界》朴海俊及《分姻生活》李敏貞等現身，場面星光熠熠。

姜河那金喜善稱帝封后

玄彬憑《愛的迫降》奪至高榮譽演技大獎，擊敗《山茶花開時》孔孝真、《富豪辯護人》金惠秀、《夫妻的世界》金喜愛及《梨泰院Class》朴敘俊等對手。玄彬致謝時稱新一年能獲大獎感到開心，多謝全球喜歡該劇的粉絲，想跟所有台前幕後的工作人員說聲「辛苦了」，以及感謝劇中演技出色的前後輩演員，最後他特別點名感謝女友孫藝珍，「感謝利正赫的最佳拍檔尹世理，多得孫藝珍塑造了尹世理，利正赫才能更有型，多謝你」。

迷你劇最優秀男子演技獎落在《山茶花開時》姜河那身上，榮膺「視帝」的他稱其他候選男星演技好勁，使他有點不好意思。《Alice》金喜善奪得最優秀女子演技獎，她未有出席頒獎禮，拍片表示希望疫情快點過去，能再次出席頒獎禮。

有份角逐「視后」的《愛的迫降》孫藝珍雖然落敗，但獲大會頒發明星獎，可惜她未有現身。孫藝珍在片段表示能夠透過作品溫暖粉絲的心而感到高興，希望大家身體健康。

優秀男女子演技獎分別落在《夫妻的世界》朴海俊及《雖然是精神病但沒關係》徐睿知手上，後者與拍檔金秀賢同獲粉絲投選的人氣獎。連奪兩獎的徐睿知感謝金秀賢。後者缺席頒獎禮，但拍片向粉絲致謝。

JTBC高收視劇集《梨泰院Class》勇奪最佳劇集；最佳導演是KBS《山茶花開時》的車榮勳。《奇蹟拍檔》奪最佳劇本。最佳新人獎分別是《回到18歲》李到晛、《綠豆傳》張東潤及《機智醫生生活》田美都。防彈少年團成員V主唱的《梨泰院Class》歌曲《Sweet Night》獲頒最佳韓劇主題曲。

文：蘇珮欣