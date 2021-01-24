余詠珊當曾志偉係大佬：合作好和平 汪明荃望百花齊放減少山頭文化

汪明荃（阿姐）前晚與馮盈盈、黎諾懿、高海寧、孔德賢等參與直播騷，同場還有高層余詠珊。談到曾志偉與王祖藍回巢無綫做高層，阿姐說兩人是台前幕後人才，肯回巢是好事，有新鮮感，「萬眾期待，他們近年在內地做好多騷，可能有好多新科技和新思維，希望加強綜藝」。是否覺得近年綜藝節目單一，似偏重飲食節目？阿姐說：「係啦！」

阿姐：度到新橋願意嘗試

阿姐去年主持遊戲節目《娛樂大家》反應不錯，她願意新嘗試，「未必會延續《娛樂大家》，志偉、祖藍度到新橋我願意嘗試，希望栽培多點人才。」她曾發表無綫「山頭文化論」，志偉當高層是否幫助減少山頭文化？她說：「不知點答，只能說每個人有不同班底好辦事，不過多點包容，畀多點機會不同人，就百花齊放。」

余：連續兩日與志偉開會

曾志偉成為上司，余詠珊表示志偉身在內地，前日上任後連續兩天跟她開會，了解她的工作，會合力將綜藝做好，「他好開心回來，我亦好開心他做我老闆，希望為公司做點事！他好有熱誠，本來農曆年後回來，現在應該提早到。開會傾來年計劃，我向他講《聲夢傳奇》、港姐騷、暑假節目及台慶等計劃，他說OK，也有點想法，到時一次過傾」。有沒有計劃要煞停？她說沒有，計劃有加無減：「會努力想多點新製作，有志偉的人脈，在中港兩地影響力，無論做好節目、搵藝人參與都多了支持，是件開心事，等他回來，我們再從長計議。」

提議再做《超級無敵獎門人》

余詠珊與志偉曾傳過不和，再合作氣氛是否和平？她說：「梗係和平啦！好開心再一齊工作。我有徵詢志偉意見，會否再做《超級無敵獎門人》，形式行香港區、大灣區、周年紀念、黃金組合等各種類型，但未落實。」阿姐認為近年綜藝節目太單一，來年會否改革？余詠珊呻去年製作受疫情影響，苦不堪言，拍攝上遇到重大阻力，多要在廠做，逼住做好多飲食節目。今年有計劃出外拍旅遊和新類型節目，寧願製作組隔離21日，但最近疫情反覆，要停一停。她稱志偉回來，好似多了一個大佬，多了一個大腦。有網民指懷舊音樂節目《流行經典50年》做了3年，無限復活製作？余詠珊稱節目有口碑，想停都難：「其實想過停，但大家認為節目是歌手好好的宣傳渠道，令曾經好紅、仍然好紅的長青歌手，在歌唱生涯上產生好多延續，若然停了，令好多人生計受影響；觀眾亦喜歡這節目，收視也不錯，就繼續做。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中