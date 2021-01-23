【開箱】《太平紋身店》原創港劇拍出漫改味道

江湖大佬金盆洗手

《太平紋身店》由ViuTV劇集《詭探》導演湯皓浚執導，李敏擔任編審，演員除了黃德斌等人外，還有吳綺莉、林德信、陸駿光及張松枝等，既有自家班底，亦有外援加盟，加上郭偉亮、邵仲衡、朱栢康及林耀聲等輪流客串，陣容頗有新鮮感，大大增加可觀性。

故事以虛構的「太平街」為背景，這個黑白兩道均不敢招惹的神秘地帶，由曾經叱吒風雲的江湖大佬葉蓋天（黃德斌飾）坐鎮，經歷喪子之痛後，他決定金盆洗手，並在太平街訂立「禁止仇殺」的規矩，多年來一直相安無事，留在這裏避世的女飛賊白玫（吳綺莉飾）、「藍龍幫」繼承人FoodDragon（林德信飾）、暗殺組織成員子彈（駱振偉飾）以及老千Queen（譚凱倫飾）等，彼此互不侵犯，隨着日本黑幫「東和會」前會長的養女Nana（周秀娜飾）突然到訪，平靜生活終於再起波瀾。

短篇故事推進劇情

葉蓋天為了阻止Nana為父報仇，邀請她到太平街暫住一年，既可專心養傷，順便平復心情，Nana勉強答應留下，並開設紋身店以悼念亡父。

《太平紋身店》以短篇形式推進劇情，例如第2集主要揭開白玫悲慘身世，吳綺莉一人分飾白玫與胞妹茉莉兩角，年輕時劫富濟貧，直至茉莉認識作家男友，打算退隱江湖，白玫卻因精神分裂，誤把男方當情人，導致姊妹反目，幸得Nana等人協助下，終於解開多年心結。

又如第3及4集講述郭偉亮飾演失明攝影師，以自身的撞鬼經歷，換取Nana答應替他紋身的過程。雖說《太平紋身店》是原創劇集，故事卻頗有漫畫改編的奇詭風格，應該可以吸引到年輕觀眾捧場。

不過，此劇以年僅21歲便奪得叱咤樂壇我最喜愛男歌手獎的姜濤作招徠，然而除了首集在黃德斌的回憶片段驚鴻一瞥外，暫時還未再見蹤影，對於一眾「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）來說，難免有貨不對辦之嫌。

如先所言，《太平紋身店》故事設定明顯承襲《和平飯店》，然而後者發生在虛構時空，較易令觀眾投入到它的世界觀；可是「太平街」卻在上環取景，實在難以讓人信服，港島有條街道竟然連警察都不敢入內巡邏？

新加坡合作告吹

據報此劇原是ViuTV跟新加坡某電視台共同製作，並計劃到當地取景，但去年受到疫情影響，香港劇組無法成行，結果只好留港拍攝，劇本亦需修改，造成「太平街」熟口熟面的尷尬情况出現，都算非戰之罪。

過去有不少港劇，據報為了遷就師奶觀眾一邊煮飯一邊收看，於是要演員把劇本「讀」而非「做」出來，好讓她們只聽不看，仍能理解劇情發展。估不到《太平紋身店》亦有類似通病，例如第1集找來《全民造星III》主持強尼客串扮演警察，跟新入職拍檔巡邏到太平街時，二人開始念對白，逐一解釋太平街的由來、葉蓋天的背景、各住客的資料等，拍攝手法過時且沉悶，期望下周漸入佳境吧。