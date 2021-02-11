《007：生死有時》三度延期避疫 改期撞正《魔比煞》 骨牌效應多片押後

製作費高達2.5億美元（約19.5億港元）的《007：生死有時》，原定去年4月開畫，但見疫情肆虐，延至去年11月上映，成為去年首批「避疫」電影。可是疫情一波接一波，就算再改期至今年4月，負責發行的MGM電影公司仍然沒有信心能夠達至收支平衡，昨日再宣布延期10月8日開畫。

《魔比煞》押後避硬碰

未知有心還是無意，《007：生死有時》最新映期剛好跟新力電影公司發行《蜘蛛俠》外傳、金像男星謝勒力圖（Jared Leto）主演《魔比煞》撞個正着，後者隨即宣布改期，由原定10月8日推遲至明年1月21日開畫，避免正面對撼。

在骨牌效應下，新力電影公司發行的《比得兔2：走佬日記》（Peter Rabbit 2: The Runaway）、《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters: Afterlife）、《仙履奇緣》（Cinderella）及《秘境探險》（Uncharted）等，亦順勢延期上映；至於其他電影公司亦受到波及，賣座動畫電影《愛登士家庭》續集（The Addams Family 2）、《寶貝神車手》導演艾加韋特（Edgar Wright）執導、《后翼棄兵》女星安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）主演《Last Night in Soho》等，被迫改期應對。

傳康城影展7月舉行

片商重新佈陣，影展豈能獨善其身？據美國電影網站Variety報道，每年選在5月揭幕的康城影展，今屆亦傳將延期至7月舉行，藉此爭取時間，吸引更多電影參展，至於確實日期，相信本月底前將有正式公布。

不單影壇受到衝擊，原定6月舉辦的英國Glastonbury大型音樂節，主辦單位昨日亦宣布取消，成為繼去年停辦後，連續兩年告吹，令全球樂迷失望不已。