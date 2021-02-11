評TVB內鬥傳聞 陳志雲：真正失勢會否是李寶安？

陳志雲表示初接獲曾志偉擔任TVB副總經理的消息時，以為是惡搞新聞，並非質疑對方不能勝任副總經理，而是熟悉他的朋友也知道志偉是「濕水欖核」，好難捉定。他自爆兩三年前曾問曾志偉為何不返TVB，當時志偉說：「𠵱家的TVB唔係我哋認識的TVB。」

「志偉可團結綜藝科」

陳志雲讚志偉圈中人脈廣闊，亦製作經驗豐富，重投TVB懷抱不會負面，但能否挽回收視頹勢要視乎各方面因素，但起碼可以團結綜藝及資訊節目的同事。他相信志偉返TVB是有把握與實際權力，為觀眾找回大家認識的TVB。志雲稱撇開志偉的政治立場大家是否認同，但他對朋友是真正關懷，他說：「在我最艱難的日子，志偉給我很多支持與信任。」TVB高層變動引發內鬥傳聞，他稱有人說樂易玲得勢，余詠珊失勢，相信焦點話題會轉移何哲圖身上。他介紹何哲圖是TVB音樂發展事務及星夢娛樂行政總裁，同時是余詠珊的另一半。他笑說：「其實這些是低層次一點的話題，圈中人開始評論真正失勢的會否是現任董事局副主席兼行政總裁李寶安？」志雲爆江湖傳聞，志偉不願意返TVB原因是李寶安，他補充說：「這些只是茶餘飯後的話題，聽吓就算！」

娛樂組