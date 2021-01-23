無懼疫情照「找數」 林二汶宣布3月尾開紅館演唱會

林二汶擔任ViuTV節目《全民造星III》導師，表現獲不少觀眾讚賞，去年打入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後5強；當時林二汶表示若得獎會籌備開紅館演唱會，但笑說：「講完都怯一怯，不過人一世物一世，講大啲先。」結果她於元旦商台頒獎禮真的得獎，網民隨即提醒她要「找數」。

紅館外拍片報喜

林二汶終於在昨日宣布開紅館演唱會的喜訊。她在紅館外拍片宣布：「歡迎大家收睇瞬間看地球！大家睇吓？嘩！嘩！嘩！嘩！一剎那就睇完喇！多謝各位收睇！3月尾，紅館見！yeah！」她說是「真找數」，開心攞到期，3月尾約定大家紅館再聚，感激上天。至於有關演唱會詳情之後公布。

「交畀上天安排」

林二汶在紅館舉行首個個人演唱會，距離開騷約兩個月，時間上較趕急，加上疫情反覆。林二汶回覆傳媒說：「時間方面應該OK，𠵱家密鑼緊鼓準備。至於會否因疫情開唔到，我就交畀上天幫我安排，交畀佢去諗。」問她會否請《造星III》學員上台？她說：「我正密鑼緊鼓準備，而最緊要的內容是我身體狀况，因為抗疫期間，大家都肥咗，哈哈，我就會畀心機練氣，因為在紅館開騷唔容易，過去好多前輩在紅館開騷，我不可以失禮，首先練氣先。多謝各位支持，終於都找數喇，祝大家身體健康，繼續保持安全。」

彭秀慧在facebook上載片段賀林二汶登紅館，片段中背景是《全民造星III》，林二汶扮演參賽者，彭秀慧扮導師，林二汶罕有展舞姿，相當搞笑。

娛樂組