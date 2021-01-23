拍《太平紋身店》過足戲癮 黃德斌學做偶像求姜濤過兩招

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

黃德斌在ViuTV劇集《太平紋身店》跟姜濤扮演父子，他大讚這個小朋友好犀利，「佢出道就大受歡迎，很有魅力！拍劇時，他每次開工都有幾十個粉絲守候，仲知道我扮演他父親，對我好好，買飲品請我飲，我有受惠，可能姜粉驚我蝦姜濤啦」。他笑言在姜濤面前變成後輩，要向這名「逆市奇葩」學做偶像，「他很怕醜，但我有撩他傾偈，我叫他過兩招畀我，他死都不教我點CHOK、點吸引粉絲；可能我都是他對手，他都會躲在一邊看我擺甫士，大家互學」。

演慣悲劇人物求帶出新感覺

黃德斌表示劇中角色是叱咤江湖的幫會大佬葉蓋天，隱退後依然好有地位，將太平街變成避難所，為走投無路的人士解開心結，學習自省放下，無奈能醫不自醫。他以前在無綫演過很多悲劇人物，但不敢說今次的演出手到拿來，「雖然做慣這些角色，都希望帶出新感覺給觀眾，幸角色造型特別，白頭髮、留鬍鬚、有紋身，有點漫畫化」。

無大台支持活在惶恐中

首次演出ViuTV劇，黃德斌表示對收視未抱太大期望，認為做演員好被動，「我每次拍劇只享受演出過程，思考角色點處理，收視不到我控制。當年拍《真情》，劇集紅到荷蘭，都有人叫我角色名『越南』，到《金枝慾孽》演小祿子、《火舞黃沙》演宋東陽都受歡迎，又如何！做好件事，有人睇到、有人喜歡，我都是要繼續工作，但是攞獎、收視、票房不在我控制範圍之內。（已心如止水？）又不是，畀獎我、加片酬，我當然要啦」。離開效力25年的無綫，他覺得有利有弊，「現在自由度變大，拍戲、拍劇又演舞台劇，也多了休息時間，在無綫始終有點掣肘，有些製作不可拍、不可做；但沒有大台支持，要自己找工作，每日活在惶恐中」。

被疫情打沉靠發哥重拾信心

回顧2020年，他感受良多，原本有連串計劃，都因疫情被迫煞停，半年無工作，一度意志消沉，幸好有太太在背後默默支持，更遇到周潤發（發哥），跟他與方平、鮑起靜及廖啟智等前輩跑山操練，令自己重拾信心，「一班前輩年紀比我成熟，但個個好勁，體能在我之上，跑山時拋離我好多，我要用好多氣力才能追貼他們；他們反而跑得好輕鬆，因為他們早睡早起，生活有規律，但我未做到。有時太太夾到時間，也陪我跑」。黃德斌是圈中公認的型男，但他不敢自傲，認為人生要擴闊視野才有更多可能性，「無論發哥或是姜濤都值得我學習。發哥有堅毅精神和人生閱歷；姜濤則有個人特色和新思維，他們都激活到我，做人不能一成不變」。

提到無工開的日子，黃德斌坦言收入大減，幸有積蓄幫補，但積蓄捱不到多久，希望疫情快點過去， 一切回復正常。

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