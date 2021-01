Lady Gaga「學舌鳥」造型掀熱話 美國總統就職典禮唱國歌感動到喊

早在去年11月的美國總統大選拉票活動上,Gaga已率先為拜登站台,一度惹來時任總統特朗普批評。如今拜登就職,Gaga獲邀上台唱國歌,可謂理所當然。她在男友米高波蘭斯基(Michael Polansky)陪伴下,穿著Schiaparelli高級訂製深藍外套襯紅色長裙,胸口扣上金色白鴿襟針,迅即成為網絡熱話。

白鴿象徵和平團結

改編自同名暢銷小說的《飢餓遊戲》電影三部曲,片中經常出現「學舌鳥」圖案,象徵自由和反抗暴政。有網民猜測Gaga的白鴿襟針,是否有着相同意義?事後她透過社交媒體解釋:「金色白鴿與橄欖枝,代表我們和平團結。」正好符合拜登上場後的首要任務,就是團結人民,停止國家分裂。

表演完畢後,Gaga轉身並向前美國第一夫人米歇爾問好:「你今天打扮非常好看。」穿著Sergio Hudson紫色大褸的米歇爾以熱情擁抱作回應。

除了Gaga之外,拉丁天后珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)亦是表演嘉賓之一,先後獻唱《This Land is Your Land》及《America the Beautiful》,又主動上前跟Gaga握手,氣氛融洽。

Katy Perry「發明」煙花?

就職典禮結束後,美國電視台製作特備節目《Celebrating America》,邀請金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)擔任主持,並由一眾當紅歌手包括Katy Perry、Justin Timberlake、Bruce Springstreen、Jon Bon Jovi及Demi Lovato等輪流表演,而Katy Perry演唱名曲《Firework》並在華盛頓紀念碑前大放煙花,更成為全晚焦點。

不單拜登夫婦睇到「拍爛手掌」,網民亦讚不絕口:「令我畢生難忘的表演。」更有人開玩笑說:「你們知道煙花是Katy Perry發明的嗎?這是真的!」

美國演藝界有不少拜登支持者,包括女歌手Rihanna、「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)及《黑殺令》女星嘉莉華盛頓(Kerry Washington)等,都透過社交媒體撰文道賀。

另一方面,《老友記》女星珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)上載她跟「第一夫人」吉爾(Jill Biden)合照,阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)亦公開他跟拜登合照並留言:「你的成功就是我們國家的成功。」