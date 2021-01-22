Lady Gaga「學舌鳥」造型掀熱話 美國總統就職典禮唱國歌感動到喊

早在去年11月的美國總統大選拉票活動上，Gaga已率先為拜登站台，一度惹來時任總統特朗普批評。如今拜登就職，Gaga獲邀上台唱國歌，可謂理所當然。她在男友米高波蘭斯基（Michael Polansky）陪伴下，穿著Schiaparelli高級訂製深藍外套襯紅色長裙，胸口扣上金色白鴿襟針，迅即成為網絡熱話。

白鴿象徵和平團結

改編自同名暢銷小說的《飢餓遊戲》電影三部曲，片中經常出現「學舌鳥」圖案，象徵自由和反抗暴政。有網民猜測Gaga的白鴿襟針，是否有着相同意義？事後她透過社交媒體解釋：「金色白鴿與橄欖枝，代表我們和平團結。」正好符合拜登上場後的首要任務，就是團結人民，停止國家分裂。

表演完畢後，Gaga轉身並向前美國第一夫人米歇爾問好：「你今天打扮非常好看。」穿著Sergio Hudson紫色大褸的米歇爾以熱情擁抱作回應。

除了Gaga之外，拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）亦是表演嘉賓之一，先後獻唱《This Land is Your Land》及《America the Beautiful》，又主動上前跟Gaga握手，氣氛融洽。

Katy Perry「發明」煙花？

就職典禮結束後，美國電視台製作特備節目《Celebrating America》，邀請金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）擔任主持，並由一眾當紅歌手包括Katy Perry、Justin Timberlake、Bruce Springstreen、Jon Bon Jovi及Demi Lovato等輪流表演，而Katy Perry演唱名曲《Firework》並在華盛頓紀念碑前大放煙花，更成為全晚焦點。

不單拜登夫婦睇到「拍爛手掌」，網民亦讚不絕口：「令我畢生難忘的表演。」更有人開玩笑說：「你們知道煙花是Katy Perry發明的嗎？這是真的！」

美國演藝界有不少拜登支持者，包括女歌手Rihanna、「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）及《黑殺令》女星嘉莉華盛頓（Kerry Washington）等，都透過社交媒體撰文道賀。

另一方面，《老友記》女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）上載她跟「第一夫人」吉爾（Jill Biden）合照，阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）亦公開他跟拜登合照並留言：「你的成功就是我們國家的成功。」