玩煮飯仔爐頭九成似「泄蜜」 廖慧儀孔德賢被指玩地下情

娛樂組

廖慧儀自舊愛Sam墮樓亡後一直「潛水」，之後久未更新Instagram（Ig），至早前她突然在Ig分享照片，似為復出試水溫。近日她在Ig限時動態貼了煮龍蝦照片，似是二人分量；巧合地，孔德賢也在Ig限時動態分享煮蘿蔔絲的影片。

有眼利網民發現廖慧儀與孔德賢所用的煮食爐近九成相似，就連隔熱板的枱紋也一樣，懷疑兩人玩煮飯仔，轉玩地下情，因而惹來網民反感。

孔德賢刪影片 被鬧身有屎

未知孔德賢是否知道不慎「泄蜜」，於是刪走有關影片，卻被網民鬧他此舉似是身有屎。不過孔德賢心情未受影響，昨日繼續活躍於Ig，分享做運動照片。

其實廖慧儀與孔德賢已非首次於Ig「泄蜜」，兩人去年分別在社交平台上載行山獨照，雖然上載的日期不同，由於背景相似，故網民當時已猜測他們結伴行山；孔德賢事後否認曾跟廖慧儀行山。