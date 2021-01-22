羅家英打定輸數 2月粵劇演出延期 霍啟剛呻無地方運動好慘 促政府重開球場

記者：柯美

攝影：孫華中

福陞粵劇團定於大年初九（2月20日）起於西九文化區戲曲中心演出9場，羅家英（家英哥）認為演出機會很渺茫，現在疫情擴散範圍由大廈去到社區，未看到疫情緩和，他說：「等多一星期，如果政府說演出場地重開，就搏命去谷宣傳、谷飛，否則要延至12月演出。突然出現這問題，令人手足無措，但健康安全最重要，支持政府的行動。」他透露如果初九未能演出，他3月初便去內地橫店， 拍粵劇電影《白蛇傳》演許仙，演出前先隔離21天。

監督阿姐整蘿蔔糕

家英哥太太汪明荃（阿姐）每年農曆新年都親自整蘿蔔糕，招呼來拜年的朋友，疫情下，今年會減少朋友人數，家英哥稱仍會訂100斤蘿蔔來整蘿蔔糕。

問他會否幫手？他笑說：「我會幫手，睇住阿姐整，不讓她出錯，因為是我母親教家傭，現在我來教她。（當阿姐是工人姐姐？）不敢，講都有罪，她的角色是助手。」

盼限聚令不要一刀切

霍啟剛表示在網上發表希望政府重開球場，讓大家有地方做運動，他說：「現在好慘，兩星期拖一次，體育和文化活動都不敢計劃，大家好辛苦，特首林鄭月娥出來講聽到市民聲音，所以希望限聚令不要一刀切，業界已商量如何加強追蹤和防疫，盡量給正面意見，希望政府接納。」

霍啟剛嘆很多朋友已捱不住，有教練向他反映零收入，他聽取不同意見後，會向政府反映，並說：「他們不是要問政府攞錢幫助，都知政府財政嚴峻。」

說到他的3名子女，霍啟剛表示盡量留在家，作為家長現在要用視像軟件這種新常態陪小孩上堂，但多數由太太郭晶晶負責，他說：「我希望他們可以回學校上課，不單只學習知識，還學習與人相處，希望疫情快過，明白疫情反覆，大家好難受。」

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