穿情侶裝撐女友黃靜藍 李日朗提買樓求婚口窒窒

董敏莉餵人奶未收身

董敏莉羨慕麥雅緻在家獲老公如女王優待，她反而經常被另一半嘲諷身形肥胖，待遇與麥雅緻差天共地。董敏莉解釋女兒兩歲大，至今仍餵哺母乳，故尚未收身，待女兒自然戒母乳為止，暫時未有計劃追多個小朋友。李日朗（Don）現身支持女友黃靜藍，穿上格仔情侶裝，為女友第一次主持節目打氣。Don不自覺爆二人的半同居關係，他說：「女友第一次有自己節目，比較緊張，她今（昨）早熨好我件衫並掛在廳，是拍拖3年來第一次有這種待遇。我們不算同居，是間中一起，似酒店Staycation，她走後我就是執房叔叔。」

被問有否結婚打算？二人稱有共識，暫時以工作為先。追問Don是否想買愛巢後才計劃結婚？他稱早有一定經濟能力，隨時置業不成問題。提議愛巢寫女友名字求婚，Don聞言口窒窒說：「嘩，覺得要腰斬訪問……這問題好危險，我戴口罩都流汗。寫誰名沒所謂，最緊要兩個人可以一齊分享。」黃靜藍稱如果有能力買樓，願寫男友名字𧨾對方開心。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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