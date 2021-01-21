被爆代孕棄養 鄭爽遭撤銷華鼎獎

鄭爽曾在微博發文回應事件說：「​這是我非常傷心和私密的事情……」但沒提及代孕與棄養一事。

被指錄製退出娛圈聲明

鄭爽前晚現身北京錄影《跨界喜劇王》，有傳媒上前追訪她有關「棄養」風波時，鄭爽全程一言不發，有工作人員更拍鏡頭。事後有內地傳媒報道稱鄭爽錄影節目期間，順道錄了一個退出娛樂圈的聲明；電視台方面亦正研究換人方案。

鄭父批張恒借錢不還及出軌

另一方面，一段疑似鄭爽和張恒父母的聲帶在網上流出，有人表示孩子送人是好事，可以滿足沒有孩子的家庭。鄭爽在微博承認有一段張恒父母找她爸媽道歉的聲帶，有關錄音長達6小時，並爆張恒過去曾出軌。鄭爽父親亦發文稱張恒借錢不還，更多次出軌，手機有女生的視頻；鄭父又斥錄音被人斷章取義。

華鼎獎昨日在官網微博發出撤銷鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」及「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」的榮譽稱號。聲明中表示，鄭爽發文強調自己沒有違法，絲毫沒有任何悔過、道歉的意思，更沒有提及兩名孩子，「如此避重就輕、含糊其辭的回應，不但漠視生命，冷血無情，而且儼然將自己凌駕於法律之上」。

娛樂組