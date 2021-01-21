聯繫失散父 學尊重女兒 吳綺莉放下執念 重拾三代情

吳綺莉在ViuTV新劇《太平紋身店》挑戰自己，分飾兩角，扮演孖生姊妹。吳綺莉表示接獲劇本後，一度苦惱該如何演繹，「妹妹茉莉是正常人，戲分不多，不難演；但家姐白玫表面生活正常，背後卻有着鮮為人知的故事，從而令她有妄想症，經常自言自語；是有點難度，靠自己去摸索，但開拍進入角色狀態，就沒有問題。最難忘是有場夜班戲，穿上高跟鞋，在斜路推住條屍體，邊跑邊笑」。

「經歷過才懂得珍惜」

劇中她為了逃避過去，躲在太平街開店，學習放下，過平淡生活。在現實生活，單親媽媽吳綺莉經歷與女兒卓林多年來糾纏不休的摩擦，認同平淡是福，「當然先要三餐溫飽，除此之外愈簡單愈好」。

吳綺莉透露和卓林的關係有所緩和，大家學懂互相尊重，「應該這樣說，整件事上，我學識尊重，以前我過分關心女兒，且經常衝口而出，有時會對她造成傷害。現在我脾氣和EQ都好過以前，會先過濾才說出口，始終卓林已是成年人，要互相尊重和體諒」。

卓林已跟外籍太太Andi組織家庭生活，之前數度經濟拮据，向她求助。疫情下，整個社會經濟轉差，她之前在社交平台表示，女兒現在很努力想辦法掙錢，養太太Andi，是否擔心卓林的財政？她沒正面回答說：「是一個經歷，未必是壞事，經歷過才懂得珍惜，別人無論說什麼也是徒然，一定要自己體驗和分析。」

「過去的不要再提」

吳綺莉自言也是從跌跌碰碰中成長，雖然內裏脆弱，但遇問題絕不逃避，會勇於面對和解決，並自我檢討，不會怪責別人，「可能我有宗教信仰，視每段經歷為課題和考驗。」

說到元旦接到37年沒見的爸爸來電，既驚且喜，「兩年前，姑姐透過微博找我，留下身在美國紐約的爸爸電話，當時我跟爸爸閒聊了一會，並將自己的手提電話號碼告訴他，估不到他在元旦打給我；我沒感動到喊，只覺突然。美國疫情嚴重，我都有叫他回港生活，可以互相照應，但他說在美國生活了數十年，擔心未必習慣，一切等疫情過後才決定。（是否一電泯恩仇？）我對爸爸沒有怨恨，其實當年是媽媽帶走我，感恩我沒怨氣，第一次和爸爸通電，他也有呻媽媽不是，我第一句跟他講﹕『過去的不要再提，講也沒意思，誰是誰非都是過去式，叫他要放下。』」

「改變自己的思想」

吳綺莉是過來人，會否擔心同樣缺乏父愛的卓林會有遺憾？吳綺莉認為所有事情，都要自我開解，「我不可以代表卓林去說是否有遺憾，因為我不是她；正如我勸父親一樣，每件事盡量向好方面想，既然改變不到事情，就改變自己的思想，否則鑽牛角尖好辛苦；這是我做人的態度」。

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記者：柯美

攝影：劉永銳

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