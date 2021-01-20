影評人選擇大獎 《黑錢勝地》《王冠》各6提名領先

《黑錢勝地》男女主角積遜貝文（Jason Bateman）和羅拉連尼（Laura Linney）會角逐視帝視后，該劇亦入圍爭一個男配角及兩個女配角獎。至於《王冠》，扮演英女王的奧莉菲亞高文（Olivia Colman）及飾演戴安娜王妃的愛瑪歌連（Emma Corrin）將在最佳女主角對決；扮演王儲查理斯的佐斯奧康納（Josh O'Connor）則會角逐視帝，「菲臘親王」 圖彼斯文士（Tobias Menzies）及「戴卓爾夫人」姬莉安德遜（Gillian Anderson）就入圍爭男女配角獎。

《后翼棄兵》女主角爭視后

入圍最佳喜劇的包括 《低俗殭屍玩出征》、《富家窮路》、《空中小姐》、《乜都得教練》及《更美好的事》等。最佳迷你影集方面，《催命嬌娃》會迎戰《美國夫人》、《離經叛道》、《無所作為》、《反美陰謀》及《后翼棄兵》等。值得一提的是《后翼棄兵》女主角安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）有份角逐視后，將迎戰《美國夫人》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及《希薇的愛》（Sylvie's Love）泰莎湯遜（Tessa Thompson）等強勁對手。