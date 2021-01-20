鄭爽被指代孕棄養疑犯法

稱拒絕以曝光隱私的勒索

張恒在微博透露和家人滯留美國一年多，稱必須照顧並保護兩個年幼無辜的小生命，因而引起外界關注。網民愈挖愈深，稱鄭爽與張恒已入稟搞離婚，又找到兩小孩在美國的出生證明，父母的英文拼音接近鄭爽與張恒譯音。

秘密聲帶流出說要打掉胎兒

另外，又有秘密聲帶流出，疑似鄭爽的聲音跟家人說，想打掉胎兒，說：「這孩子真的打不掉，我都煩死了。」有家人主張棄養，但另一方稱「棄養是犯法的」，並在爭議。

鄭爽昨日在微博留言：「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光，想了很久，本不想佔用公共資源的我不得不有所回應。」她表示律師團隊正在處理，並稱拒絕以曝光隱私的勒索。最後說：「在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規。如果一切未認證的信息要我來公開解釋，這是我最真誠的回答 。」

失品牌代言 央視不點名批評

雖然鄭爽未清楚交代上述事件，但剛獲邀擔任Prada代言人的她，已被捨棄，Prada昨日在官方微博公告，「已終止與鄭爽女士的所有合作關係」。

央視新聞的官方微博昨日也發文「熱評」，標籤為「央視評代孕棄養法律道德皆難容」，提到「前有代孕媽媽遭『退貨』，後有某明星疑似代孕欲棄養，曝光錄音中『打也打不掉，我都煩死了』更令人憤怒。代孕在我國被命令禁止，其對生命的漠視令人髮指：包生男孩代孕者懷上女孩會被強行打胎；胎兒如存缺陷或被丟棄…如此踐踏底線，法律難容，道德難容！」

娛樂組