【開箱】《認識的妻子》日本改編韓劇是出路還是死路

日韓文化水土不服

近年不少日劇向韓國取經，前年由唐澤壽明主演《Voice 110緊急指令室》，正是改編自韓國有線台OCN先後推出4季的話題作《奪命殺聲》；2018年坂口健太郎主演日劇《信號》，則是改編另一韓國有線台tvN的《解碼追兇》，韓版由金惠秀、趙震雄與李帝勳合演，並由金牌編劇金恩熙創作。不過，兩齣日劇口碑或收視均屬一般，原因是日韓文化差異，改編劇集失去原著特色，又未能符合日本觀眾口味。

近年成功掀起話題的改編日劇，該數到2018年山崎賢人與上野樹里合演、改編自同名韓劇《Good Doctor》。前者扮演患有自閉症的小兒外科實習醫生，拍出溫暖人心的醫療故事，備受日本觀眾讚賞。

韓版《認識的妻子》由池晟與韓志旼合演，2018年於韓國有線頻道tvN播出，全劇平均收視率為6.8%，成績不過不失，但因男女主角均屬實力派演員，贏得頗佳口碑。日版改由大倉忠義和廣瀨愛麗絲主演，前者雖是「關8」成員，知名度卻不及舊隊友錦戶亮。大倉忠義演戲經驗不淺，但較少擔正男主角，對上一次拍劇已是3年前的《基度山恩仇記：華麗的復仇》 。至於女主角廣瀨愛麗絲，雖然出道超過10年，由童星做到模特兒，再轉型做演員，人氣卻遠遜於《海街女孩日記》胞妹廣瀨鈴。

可愛少女變成惡妻

日版《認識的妻子》講述任職銀行的劍崎元春（大倉忠義飾）與妻子劍崎澪（廣瀨愛麗絲飾）結婚5年，育有一對年幼子女。元春每日過着奔波勞碌的生活，在辦公室被上司追交業績，回家又被妻子責罵。元春經常向朋友訴苦，澪從初相識的可愛少女，何以變成潑辣惡妻？

澪每天都為處理家務、育兒及工作而疲於奔命，埋怨丈夫對家事漠不關心，人工低微卻胡亂花錢，又經常喝醉回家，甚至忘記從幼稚園接女兒回家，才使她終日發脾氣。

二人相識於2010年，就讀大學的元春在巴士拾到澪的銀包，於是追下車交還，澪對男方一見鍾情，於是請他當補習老師。原本元春對大學師妹有好感，但因澪主動追求，才與她拍拖繼而結婚。元春萬萬想不到，當年可愛的澪，婚後竟變惡妻。

某日，元春在街上偶遇一名陌生男子，聲稱地球與月球之間引力變動，人類有望回到過去，改變未來，並從對方手上獲得兩枚2010年鑄造的500日圓硬幣。元春不以為意，當他駕車途經一座古怪的道路收費站，順手把其中一枚硬幣投進入口，結果真的穿越時空，回到2010年大學時代。

首集劇情跟足原著

暫時以首集來看，日版劇情幾乎跟足韓版，唯一不同的是，日版多了一個街頭陌生男子角色。劇集主旨是讓人反思，如果能夠回到過去，另娶他人為妻，人生就會因而改變嗎？根據韓版劇情，男主角展開第二人生後，改與大學師妹結婚，過着悠閒輕鬆的生活，其後在公司遇上澪，二人成為同事，而且愈走愈近，加上元春夫妻關係出現問題，人生再次陷入困局，藉以帶出「有緣自能相遇」、「人生中最重要是什麼」主題，就算給男主角再次選擇，結果仍是情傾女主角。

日劇《認識的妻子》首集收視率僅得6.1%，第2集微升0.9個百分點至7%，成績只屬一般，且看後勁如何。香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。