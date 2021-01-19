81歲Phil Spector獄中染疫亡 曾任披頭四唱片監製 槍殺女星判監最轟動

Phil Spector的女兒Nicole Audrey昨日向《紐約時報》證實，其父在去年除夕病發，被送到加州醫院搶救，未幾已需插喉，延至上周六逝世。不過，加州懲教署回覆美國綜藝網站Variety查詢時，卻表示Phil Spector「死於自然」，詳細死亡報告則要等待法醫稍後公布。發言人又指他是80歲，跟英美傳媒的說法亦有出入。

1939年12月於紐約出世的Phil Spector，1958年以樂隊Teddy Bears主音結他手身分出道，兩年後開設唱片公司Philles Records，僅以21歲之齡，成為美國音樂史上最年輕的唱片公司創辦人，曾為女子組合Ronettes、樂壇天后Tina Turner等作曲兼監製唱片，其他代表作包括前披頭四最後一張專輯《Let It Be》、約翰連儂（John Lennon）個人大碟，以及Righteous Brothers的名曲《Unchained Melody》等，1989年更入選搖滾名人堂，被喻為美國樂壇傳奇。

自爆性格分裂

2003年2月，女星Lana Clarkson被發現倒斃在Phil Spector洛杉磯寓所內，終年40歲，男方堅稱女死者是醉酒後吞槍自殺，與他無關。不過，在槍擊案發生前5星期，Phil Spector接受英國記者Mick Brown訪問時，自爆罹患性格分裂症，「我身體內有魔鬼，不斷跟我鬥爭，令我成為自己最大敵人」。此案審訊長達6年，直至2009年4月，法庭終於判他二級謀殺罪名成立，即時入獄19年，死前仍未獲准假釋。

Phil Spector一生經歷3段失敗婚姻，先後跟女歌手Annette Merar、Ronettes主音Veronica Bennett及Rachelle Short離婚，並跟前妻及舊愛育有多名親生和領養子女。