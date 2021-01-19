表忠後遭粉絲割席唔開心 周柏豪不被影響繼續向前行

記者：陳釗、林祖傑

攝影：孫華中、鍾偉茵

周柏豪於頒獎禮後接受訪問，稱很開心與胡鴻鈞一齊攞獎，私下二人一齊打波食飯，看着老友一日一日進步很替對方開心，談到獎項被瓜分，周柏豪說：「不要這樣說，可能公司覺得我倆今年都值得嘉許。」問到今年會否投放多些時間在音樂上？他稱要視乎情况，看住女兒由不懂行到識行這個階段是非常好玩，他都要為奶粉錢努力工作，今年目標是繼續盡力做好每樣事情，照顧好屋企人，繼續做歌拍劇。

屋企人給予最大能量

早前他接受陳百祥（阿叻）訪問時表忠，引起網民熱議，除封他為「藍神」外，他的Instagram followers急跌幾萬。柏豪表示收到很多朋友關心，但他沒什麼回應，希望大家都找到一個理想的生活。談到有粉絲跟他割席，甚至丟掉他的唱片，柏豪表示多謝他們多年來的支持，並說：「見到支持我的人對自己失望，當然會不開心，但我都要繼續向前行，人不可以為不開心的事，影響將來的事情，我背後還有很多人跟我工作，我的狀態是會影響我的團隊，所以站在台上，我一定要有信心，以及令自己活得開心，屋企人給我最大能量，尤其女兒，她開心、安全、平安是我這兩年的首要目標。」

胡鴻鈞稱蔡思貝人紅是非多

胡鴻鈞首奪最受歡迎男歌星獎，笑稱他跟緋聞女友蔡思貝「稱王封后」，胡鴻鈞希望之後有時間一齊慶祝，又說很替對方膺視后開心，並已傳信息祝賀她。對於思貝被傳搭上有米人夫做第三者，胡鴻鈞表示有留意新聞，他沒不開心，並說：「這個圈人紅就是非多，她剛攞完大獎，一定會有這些新聞。其實我認識的她，無論工作、生活上向來都是很獨立的人，靠自己能力，很多難關都可以渡過，很叻。反而是身邊人緊張她，多過她緊張自己。（你是那個身邊人？ ）她有很多朋友，我們是好朋友。」

提到被思貝由好朋友「降呢」為朋友，胡鴻鈞笑稱要自我檢討。追問思貝是否有新戀情？胡鴻鈞笑說較關心自己有否新戀情，有會跟大家分享。問到現時是否單身？胡鴻鈞表示：「不關工作事的，我不回應了。我平時都是跟父母一齊，無新舊之分。」

袁偉豪認情緒低落

奪得最受歡迎新人獎的袁偉豪日前不忿被網民嘲婚後變醜，在社交網發文反擊，他說已嬲完，過了就沒事，透露情緒還有少許低落，並說：「覺得件事好似沒完沒了，坦白講，我可以不理，但我重視他們的評論，所以集合了這3年的評論，去回應大家，其實都忍了很耐。我知只是很小撮朋友，但我又無得罪他們，有時太過苛刻，累積了很多負能量，我不想屈到不開心和不舒服，所以透過社交平台表達意見，我覺得有時不用踩得太盡。」

莫文蔚喜歌曲引共鳴

莫文蔚憑《呼吸有害》橫掃四台音樂頒獎禮的歌曲大獎，總結今年樂壇成績，共奪得6個獎。她說：「我之前真的未試過，最開心不是獎項多少，是歌曲能讓大家有共鳴。去年首歌和劇集推出時，我不在香港，後來知道很多人喜歡和翻唱，感覺很正，令我更加想回來。稍後會出廣東歌，希望一切順利，可在香港完成巡迴演唱會最後一站，預計在夏天，但要視乎疫情發展。」

菊梓喬不視吳若希勁敵

菊梓喬稱沒想過能連續3年奪最受歡迎女歌星獎，她否認因沒對手，並表示每次都當最後一次獲獎。成為全晚大贏家，她表示每個獎都得來不易，問是否少了吳若希這勁敵？她連聲否認：「從來都不是競爭對手，她是前輩，我衷心祝福她湊BB。（是否想她以後都湊BB？）不是，湊BB是一件很幸福的事，我現在未有BB就只能工作，最緊要大家開開心心。」

前晚翡翠台直播勁歌總選，平均收視15.2點，最高20.9點，收看觀衆超過240萬，是自2015年以來最高收視的音樂頒獎典禮。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com