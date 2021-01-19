排練男男吻戲好尷尬 盧瀚霆預告獻出好多熒幕第一次

傳Anson Lo參演ViuTV劇集港版《大叔的愛》，但未正式公布，他亦不敢透露太多。問是否與呂爵安（Edan）有大膽親密戲？他說：「這個不回應，只可以講快將開拍，對手有大叔及後生仔，我已經看了原劇4、5次，揣摩角色性格，不過上周開始排戲也覺得有點尷尬，因為要獻出好多熒幕的第一次，類似向男人獻初吻，排戲時沒有真的惜落去，只是面貼面，但太熟都好尷尬，好難忍笑。」他稱疫情下拍親熱戲並不擔心，因事前已做了多次檢測。

黃芷晴讚父親行山跑步減抽煙

黃芷晴自稱是《全民造星》粉絲，最想見到Anson Lo和趙祥誠（Ben）。她稱現階段單身，故沒有想過情人節怎過，但肯定父親黃日華無時間理她，因他最近愛上行山，她說：「爸爸行山、跑步好健康，抽煙也減半，更自製不少蠟燭，下月應獲頒證書，可以開網店售賣，殺出條血路；導師還笑爸爸這個學生很特別，一把年紀還做文青的事。」

記者：林祖傑