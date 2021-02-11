Ben伙ANSONBEAN孭飛新節目急練口才 強尼拍神經刀CY 毋懼寸嘴得罪嘉賓

記者：陳釗

攝影：孫華中

強尼被笑孭重飛帶隊撼無綫，問他有無壓力？強尼稱只是負責主持星期一的節目，並非主持大局，沒什麼壓力，節目內容輕鬆，又有偶像助陣，有別以往大家晚上7時半看的資訊節目，都幾創新。CY在《造星III》決賽中大膽駁ViuTV高層金廣誠嘴，全靠強尼在旁打圓場，問強尼可擔心CY在節目中語出驚人？他笑說：「節目就是要有這些神經刀才好看同有效果。」又毋懼得罪嘉賓，強尼說：「就係想要佢呢啲嘛，啲嘉賓知佢係咁。」CY則表示沒有金先生電話，故比賽後無聯絡過對方。

戰鬥力強 唔怕對撼

對於賽後第一個節目便要「打仗」對撼無綫？陳葦璇稱由《造星III》第一回合便開始打仗，所以他們戰鬥力很強，加上有強尼帶住，對大家的表現和節目都很有信心。ANSONBEAN亦不覺有壓力，並說：「玩得開心就得，不過事前要訓練吓口才。」Ben認同說：「我都要訓練吓口才，要我跳舞反而無壓力。」

Manson平常心面對負評

Manson透露節目中會暢談男人話題，例如如何成為一個更好的男人等，若要分享感情事，他亦不介意，但事前要準備一下。談到有傳他為保偶像光環狠飛編劇女友，Manson說：「不知為何有此傳言，我們是因性格不合才分手，亦不想影響對方工作，雖然再見亦是朋友，但已沒聯絡。」對於接連爆出負面新聞，他稱以平常心面對負評。

Lokman爆MIRROR內幕

MIRROR隊長Lokman即場與Ben鬥舞，受訪時否認以大師兄身分帶新人，只是互相交流而已，一齊為香港樂壇和舞壇起飛。Lokman預告在節目中會爆MIRROR內幕，提到MIRROR在頒獎禮上奪得不錯成績，問到可想加人工？他笑說：「我想全世界都想加人工，但今年有工返、有糧出已很好，齊齊無得加都很公平，大家停一停薪，之後為全世界經濟起飛。」對於成員Anson Kong（AK）失落新人獎黑面，Alton稱對方雖然無獎，但成績有目共睹，AK很快釋懷。Frankie表示AK性格比較火爆及衝動，還以為要陪他傾很久，豈料安慰兩句已沒事，成熟了不少。

前晚港台宣布《第43屆十大中文金曲》賽果，有網友認為姜濤比周柏豪更應該奪男歌手金獎，Lokman說：「這就叫風水輪流轉囉，之前姜濤在《叱咤》得獎，大家說他不值，現在大家又想他拎獎，其實都是大家給的成績表，如姜濤所言，有人講，又多些人識，就是好事。」至於ERROR成員保錡捲桃色緋聞，Lokman笑說：「我跟他不熟，他拿走我們不少工作，還要安慰他？」

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