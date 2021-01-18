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2021年1月18日星期一
菊梓喬女歌星獎三連霸 周柏豪胡鴻鈞齊奪最受歡迎男歌星
勁歌金曲頒獎禮得獎名單
白彪窒謝東閔「花心」 笑袁偉豪過氣新人
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Ben伙ANSONBEAN孭飛新節目急練口才 強尼拍神經刀CY 毋懼寸嘴得罪嘉賓
黃秋生憑《理想國─聲音監獄》封亞洲視帝
89歲胡楓開網上生日會 契仔張學友張家輝隔空賀壽
公司開派對賀佳績 鄭欣宜馮允謙驚喜拎獎
拍槍戰戲出意外 張兆輝險穿耳膜
《驅魔麵館》換編劇收視跌 趙炳圭單挑惡鬼救父母
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勁歌金曲頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（2020年度勁歌金曲頒獎典禮）
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