周柏豪奪男歌手金獎：有少少醒覺 李幸倪力壓鄭欣宜江海迦贏女金

柏豪坐藍色櫈講感言 網民話襯色

周柏豪奪男歌手金獎及金曲獎時,網民不停留下大批負評表達不滿,覺得屈居銀獎的許廷鏗及銅獎的姜濤不應輸給他。有說不知大會是否刻意安排或是巧合,讓周柏豪在紅館的藍色座位拍攝得獎感言,好襯色。周柏豪表示2020年經歷讓他有少少醒覺,有些事未做得夠好,要珍惜時間盡力去做。他醒覺做歌的意義,希望每首歌都有生命,大家會感受到。

女歌手金獎是李幸倪(Gin Lee)、銀獎鄭欣宜、銅獎江海迦(AGA)。AGA之前在商台叱咤頒獎禮獲女歌手金獎,Gin Lee則無獎,今次Gin Lee終於取得金獎,她表示2020年過得很不一樣,有很多新體會,也是她哭得最多的一年。她將經歷過的所有痛苦、快樂、美好等不同情感放入唱片中。

RB贏組合金獎約大家擁抱

組合獎由RubberBand(RB)奪金獎,Dear Jane與ToNick分別獲銀獎及銅獎。RubberBand主音6號說:「今年要人無事才可以成為世界冠軍,我想約定大家去擁抱。」節目最後播出歌手對新一年感受,RubberBand說:「繼續用音樂和文字去表達自己想說的,無懼的可做我。」憑《All We Have Is Now》獲金曲獎的方皓玟在獲獎時說音樂創作是可以唱及寫自己所想,擁抱這種自由,將看到和信念寫下是好難得的事,她盡量用這個心態,鍾意這種反映自己及社會的坦白寫作方式。她在節目尾聲再說:「骨氣是當你在黑暗中能拯救你的最後一把尺,希望大家能夠繼續,保持這分風骨向前走。」Dear Jane說:「約定大家任何『亂流下都平安』。」

盧瀚霆反勝柳應廷獲新人金獎

新人獎三甲全由ViuTV歌手包辦,金獎盧瀚霆(Anson Lo)、銀獎駱振偉、銅獎柳應廷(Jer)。Anson Lo之前在商台叱咤頒獎禮得銅獎,敗給奪金獎的MIRROR隊友Jer,今次勝回一仗,但另一有份角逐的隊友江生(Anson Kong)再次三甲不入,有不少網民替他不值。Anson Lo談得獎感受說今年推出3首歌,希望大家聽完可以減低不開心的負面情緒,他在新一年想展示不同一面給大家看。

莫文蔚《呼吸有害》奪至尊金曲獎

莫文蔚憑《呼吸有害》獲頒「全球華人至尊金曲獎」,她說這首歌在疫情下誕生,可能是所謂的天時地利人和,情感、氣氛切合整個世界正在面對一個突如其來的環境,引起大家共鳴。悼念環節播出已故譚炳文、李香琴及音樂人亞里安的片段。

娛樂組

(第43屆十大中文金曲)