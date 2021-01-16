鈴木保奈美買2250萬豪宅謀分居 石橋貴明屢傳婚變 女兒長大時機成熟

文：蘇珮欣

鈴木保奈美自1994年與賽車旁述員川井一仁結婚，可惜這段婚姻僅維持3年便結束。1998年她跟石橋貴明奉子再婚，先後誕下3名女兒。婚後她專心相夫教子，減少幕前演出，直至女兒長大，她才加入丈夫成立的經理人公司伺機復出。

老公控制欲強

近年鈴木保奈美工作不斷，先後參演日劇《金裝律師》系列及《35歲的少女》，憑精湛演技贏盡口碑。另一方面，她更進軍內地市場，演出華語片《唐人街探案3》將在農曆新年檔期於內地上映。

據最新一期日本雜誌《女性Seven》報道，出道35年的鈴木保奈美身家豐厚，去年9月以一筆過支付3億日圓（約2244萬港元），購入位於東京一級地段的豪宅。由於她以個人名義買樓，難怪傳出婚變危機。

報道引述消息人士指，石橋貴明的控制欲強，自從愛妻復出拍戲，無論何時收工，都要即晚回家，而且傍晚時分必須致電「報到」，令她無法專心拍戲。除此之外，鈴木復出後一劇接一劇，又演出多個綜藝節目，再創事業高峰。

反觀石橋貴明卻陷入低潮，近年工作量大減，只好轉移目標，發展YouTube事業，導致夫妻關係更加緊張。鈴木曾在訪問中提到，渴望擁有屬於自己的房間，笑言3個女兒各佔一房，因此希望有個人空間。

開公司謀出路

直至去年，終於等到幺女高中畢業，鈴木自覺母親責任漸輕，開始為自己前途打算，除了購買豪宅疑作分居之用，去年7月亦開設個人事務所，由母親及姊姊擔任高層，作全方位獨立，為離婚做好準備。