為誤會得獎解畫 劉丹：以為叫我上台做嘢

劉丹在台慶頒獎禮頒發「最受歡迎電視男角色」時，聽到胡定欣叫他的名字即站起來想行上台，疑誤以為得獎，場面有點尷尬。問他未能得獎會否不開心？他為此事解畫道：「我一早預了攞不到獎，連五強都不入，又點可能攞到呢？只是攞嚟搞笑啫！其實我想搞吓氣氛講啲嘢，又咁啱叫我個名，就站起來，因之前頒最佳男配角獎畀白彪，事前我都不知情，就叫我上台頒獎；以為又叫我上台做嘢，只是誤會。」

劉丹77歲生日「零舍滋味」

本月13日是劉丹77歲生日，他表示當日雖然要開工，晚上9時左右才回家，但孫女「小糯米」破天荒等他收工，加上女兒送上親手整的生日蛋糕，令他開心不已，他笑不攏嘴說：「個蛋糕食落去零舍滋味。」

滕麗名日前於家中不慎撞頭埋牆，額頭腫到「起樓」，與劇中生巨瘡的化妝不謀而合，大呼編劇神預言。她表示額頭傷勢已好了很多，只剩下瘀痕；呂慧儀驚訝她的新陳代謝超快。滕麗名說：「朝早好似個波咁，下午已退腫了，好彩無撞爆額頭，否則要入醫院，化妝梳頭給我冰塊敷傷口，還說要畀隻拖鞋我拍番平。」

滕麗名：叫編劇寫我中六合彩

滕麗名自爆被老公大鬧，還嫌她論盡，「老公話我成日不小心，叫我擘大隻眼，點解住咁耐都會將個頭撞埋牆」。滕麗名笑說會叫編劇不要再寫她受傷，可以寫她中六合彩，最重要不要寫她懷孕。

呂慧儀透露1月份有很多劇中演員生日，包括劉丹、陳浚霆、滕麗名、張景淳及袁文傑，因疫情關係，她與滕麗名經常外賣薄餅、炸雞等回廠為壽星慶祝，望疫情快過去，眾人可出外飯敘慶祝得獎。

記者：林祖傑

攝影：孫華中