戴祖儀撐馮盈盈知錯能改 菊梓喬：吳若希是前輩不是勁敵

戴祖儀於社交網上載與韓國男團2PM的泰國成員Nichkhun合照，原來她早前趁對方來港拍荷李活電影《Hong Kong Love Story》化身追星族，直認Nichkhun是她兒時偶像，估不到10年後有機會和對方合照和傾偈，對方還追隨了她的社交平台，她自爆：「真的開心得喊咗出嚟！但我不敢攞電話號碼，不想讓自己表現到好猖狂，不過有講我當年有幾鍾意佢，還在他面前跳他的舞，表現出我真的是小粉絲，他可能太高興，表現得怕醜過我。」她表示和馮盈盈同樣鍾意Nichkhun，已相約一通關便飛往韓國追星。

谷婭溦有信心奪歌曲獎

谷婭溦於台慶頒獎禮被馮盈盈誤將名字錯講為譚嘉儀，馮盈盈事後急急在網上拍片合十致歉。谷婭溦表示不知被嗌錯名，是旁邊何雁詩提醒，但沒有嬲馮盈盈，見她道歉也留言安慰，她說：「我知她好sad，亦知道好多人鬧她，我跟她講不用不開心，但她覺得好對唔住我。」她表示有信心憑歌曲《哭牆》於《勁歌頒獎禮》奪歌曲獎。

菊梓喬形容疫情下是人工消失的一年，接近零收入，希望疫情快點過去，將去年順延到今年的工作完成，最希望完成原本在去年4月舉行的美國演唱會。她於《勁歌頒獎禮》有7首歌入圍，可有信心連續3年奪「最受歡迎女歌星」？她說：「平常心！不是量多就一定贏，已盡力。」她表示不清楚吳若希不出席頒獎禮。可認為少個勁敵？她說：「都不是勁敵，是前輩，希望她可以繼續唱多啲歌。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中