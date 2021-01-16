周杰倫走樣變「肥倫」 袁偉豪不滿被嘲「醜男」爆Seed反擊

娛樂組

周杰倫監製電影《叱咤風雲》前日於台灣舉行首映活動，老婆昆凌是女主角，兩夫妻跟其他演員現身賽車場，有稱是他們結婚6年首次同台合體，穿著黑色情侶装，不時密密傾，恩愛放閃。周杰倫對該片寄予厚望，電影斥資3億台幣（約8300萬港元），他希望票房有好成績。他大讚昆凌片中哭得很有層次，又呈現女強人的一面很酷。

杜汶澤贈興 笑周杰倫肥仔車神

不過很多網民將焦點落在周杰倫的脹爆身形上，說是否家有嬌妻，所以幸福肥。有粉絲則失望偶像變「肥倫」說：「我的天，我的青春，我的回憶，我的童年，我的偶像。」還有說41歲周杰倫看上去似50歲，又說似萬梓良。杜汶澤當年與周杰倫合演電影《頭文字D》，周杰倫片中飾演藤原拓海，迷倒不少女士封為「男神」。杜汶澤在社交網上載周杰倫的脹爆照片，留言：「唔通呢個就係傳說中嘅『秋名山肥仔車神』？聽人講有錢就是任性！難道我是因為窮，所以才有好身形？」健吾亦在周杰倫照片上留言：「是誰呀？」

袁偉豪出道青靚白淨似姜濤

39歲袁偉豪參加2007年香港先生奪得冠軍後，簽約加入無綫，2012年開始，演出角色戲分增多，近年獲力捧擔正做男主角。

近日有網民稱袁偉豪初出道時青靚白淨，樣子似姜濤，但他日前出席台慶頒獎禮時，一臉倦容，嚴重走樣。更有網民說袁偉豪結婚後變醜。袁偉豪不忿在社交網發文反擊，他最初解釋自己的身體狀况時好時差，因每天趕着拍攝進度，不能吃飽，因會肥導致上鏡不好看。頒獎禮當日他有半天假期，起牀做運動後隨即要參加頒獎禮，他承認有點攰，出來效果不理想，但無辦法。他說：「儘管你們覺得我是結婚後走樣，甚至乎醜男也好！感謝大家在（連登）特意地為我開一個話題，來為大家抒發一下你們的壓力。」

「負面批評只會讓我繼續努力」

袁偉豪繼續爆Seed說每個人也會變老，能力愈大責任愈大，他努力去拼搏，努力工作掙錢照顧家人、老婆及供樓，面容略為攰一點也是正常，多謝批評。他最後說：「請你哋繼續去批評我，繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎，你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己！我會繼續去 #好好建立自己生活 #口業。」

陳冠希呈老態 余文樂變谷德昭

過往都有不少男神曾被指走樣，現年40歲的陳冠希曾是潮人代表，2008年淡出娛樂圈後，樣貌不時成為網民談論話題，早年曾被指呈現老態，跟內地男星趙本山撞樣。他穿潮裝影相，剪一頭skin head，又被說像阿伯，又像水喉師傅，嘆歲月催人老。

另一名型男39歲余文樂曾在社交網曬面圓圓照，發福樣子被網民指跟谷德昭撞樣。