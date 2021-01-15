菅野美穗新作不及上白石萌音 冬季日劇開鑼 女星爭話題搶收視

文：蘇珮欣

冬季日劇的焦點，落在幾位人氣女星的新作，堺雅人去年憑《半澤直樹2》再闖事業高峰，其妻菅野美穗自2018年誕下第二胎後，今年接棒登場，主演新劇《我的女兒沒有男朋友》同樣被視為重頭作。

觀眾批評劇情老土

菅野美穗飾演愛情小說作家兼單親媽媽，擔心女兒濱邊美波性格太「宅」找不到男友，母女倆決定一起追求愛情。《我的女兒沒有男朋友》前晚首播收視率錄得10.3%，剛好突破雙位數字，但有觀眾批評劇情老土，菅野美穗的價值觀守舊過時，全靠濱邊美波人氣高企。

相比之下，上白石萌音主演TBS電視台新劇《Oh!My Boss!戀愛放別冊》稍勝一籌。本月12日首播收視率為11.4%，暫時成為今季收視冠軍。故事講述由鄉下遷往東京的上白石萌音，於時尚雜誌編輯部工作，面對工作與愛情各項挑戰。香港觀眾可透過影視串流平台MyTV SUPER收看。

綾瀨遙靈魂遭掉換

今季另一焦點是綾瀨遙與《四重奏》高橋一生合演TBS新劇《天國與地獄》，將於本周日（17日）開播，故事講述充滿正義感的女警綾瀨遙在追捕殺人犯時，意外跟高橋一生互換靈魂。後者表面上是年輕創業家，實情是精神病殺人狂。綾瀨遙扮演「女兒身，男兒心」角色，可謂演技大挑戰，加上話題性十足，首播有望收視奪冠。

剛於上月結婚的戶田惠梨香，今季伙拍《華麗的間諜》長瀨智也合演TBS劇集《我家的故事》，上演一場看護與摔角手爭奪家族遺產的好戲。

高畑充希往績甚佳

《同期的櫻》高畑充希主演朝日電視台醫療劇《虹色病歷簿》，回顧她的前作如《過度保護的加穗子》及《Madam的神探大叔》均有好成績，《虹色病歷簿》可以看高一線，港迷可透過煲劇平台「黃Viu」收看。至於《魔女宅急便》小芝風花主演朝日新劇《萌美子～她只是有點奇怪》亦有望成為收視黑馬。

今季除了「女人大晒」，其餘幾齣由男星擔綱的新劇也不容忽視，例如龜梨和也主演《Red Eye～監視搜查班》、竹內涼真的《與你在世界終結之日》，前者是最受日本觀眾歡迎的警匪劇，後者則是日劇少見的喪屍題材，可謂勢均力敵。