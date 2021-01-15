傳金飾集團老闆Sam追求 出動七人車接送 蔡思貝︰每次用完有畀錢司機

娛樂組

蔡思貝出道7年，曾與不少男藝人傳緋聞，包括王浩信、周志文、洪永城、余德丞及胡鴻鈞等，她承認拍過拖的男友只有麥秋成。早前她被拍到獲胡鴻鈞借出家姐的名貴跑車駕駛，令兩人的緋聞傳得更盛。日前她獲視后，被問到會否跟贏得歌曲獎的胡鴻鈞慶祝時，她有點冷淡說：「他是音樂範疇，同我們演戲沒什麼關係，不過都會跟他慶祝，大家都是朋友。」

傳獲贈名牌衫及手袋

昨日有報道稱蔡思貝去年拍金飾廣告後，被周焯華拍檔兼金飾集團老闆Sam追求，獲贈名牌衫及手袋，近日出入都有Sam的七人車接送，包括頒獎禮當晚由Sam的司機送回家。蔡思貝對於跟Sam爆出緋聞，她昨日回覆《明報》說︰「之前有報道說我借胡鴻鈞家姐的車，Sam哥看到後就問我需不需要相熟司機的contact，因為這樣會方便一點，所以我有時做嘢就找這個司機，每次用完都有計番當天的錢給他，所以沒什麼特別。」

羅彩玲稱與Sam無分手

羅彩玲去年被傳跟周焯華的有婦之夫下屬拍拖，並獲贈5卡巨鑽。她9月出席活動時承認獲拍拖半年的圈外男友送5卡求婚戒指，但稱對方非周焯華下屬。昨日有人向傳媒爆料羅彩玲的男友正是Sam，稱Sam已婚及育有一女，太太知道丈夫跟羅彩玲一起後，曾嗌離婚，但無阻兩人打得火熱。昨日《明報》聯絡羅彩玲，但她截稿前未有回覆。之前有傳媒問她關於蔡思貝與Sam傳緋聞，她是否跟Sam分手時，她以剛睡醒不清楚，暫時不談，但表示與Sam無分手，又稱男友無結過婚。