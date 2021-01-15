無時間為老公王浩信慶祝 陳自瑤謝網民畀面封最佳女主角

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

陳自瑤與C君劇中演情侶，兩人被介紹出場時即做出攬腰轉圈動作，現場更吹出肥皂泡，重現戲內浪漫表白情節。C君談到合作感受趁機「抽水」，他笑說：「我已做出你的表情，不過戴了口罩，大家睇不清楚啫！」重提陳自瑤在台慶頒獎禮上獲老公王浩信多謝時，木無表情的一幕。陳自瑤受訪時談到被C君戲弄，她不怒反笑說：「C君好搞笑，我跟他拍戲時，他將對白改成自己風格，我有時都忍不住笑，會NG。」她笑稱過去常伙拍高大靚仔談情，今次對手換上C君充滿新鮮感和有趣。

衣著表情成熱話 搶盡風頭

陳自瑤表示該劇陣容鼎盛，大家分擔拍攝，讓她有時間休息。問到王浩信奪視帝可有慶祝？她說：「他當晚都講最近比較忙，所以沒什麼時間慶祝。」提到她台慶的衣著打扮、舉止表情成全城討論熱話，被指搶風頭，封她為「最佳女主角」？她笑說：「我有睇到報道，都是多謝大家畀面。」

袁偉豪黃智雯牀戲無動作

《把關者們》題材圍繞海關部門，袁偉豪與黃智雯劇中同屬海關人員，還有感情線。他們表示合作拍劇超過10次，是老拍檔，特別有默契。今次兩人扮演一對拍拖多年的情侶，後來修成正果拉埋天窗，亦因關係老夫老妻，所以沒有激情戲，比較生活化，包括老公幫老婆洗頭、在牀上聊天等。袁偉豪說：「牀上戲沒什麼動作，其實我們已加入不同演法，拍攝不同版本，但可能因電視尺度而剪走。」黃智雯透露角色慘情，兩夫妻會經歷小產傷痛，她現實中沒有這些經驗，開工前曾向有經歷的朋友取經，「幸好拍出來效果幾感動，全靠Ben（袁偉豪）做對手」。

王敏奕自嘲拍劇愈演愈惡

王敏奕與陳家樂均是首次穿制服拍劇，他們表示感覺新鮮，但演出具挑戰性。王敏奕飾演高級監督，能幹但有氣焰，會毫不留情大鬧下屬，脫離昔日扮𡃁妹形象。她笑說：「近年拍劇好似愈演愈惡，我拍鬧人場面時，化妝師說現實中若有這麼惡死的上司，會立即辭職。」她又提到要應付不少打戲，交代緝毒情節，當中一幕似曾相識，令她覺得搞笑，「 7年前拍《廉政行動2014》，彭懷安演壞人走奶粉，今次他又做壞人走白粉，兩次都被我拉」。陳家樂也有不少動作戲，需要上山下海取景，他表示對拍攝有點擔心：「原本去年11月拍，但推遲了，最近天氣寒冷，要著短衫短褲跑山、浸水演出，想起都凍，到時我會嘗試將暖包貼胸保暖。」

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